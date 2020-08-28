د. كمال الدسوقي يكتب: هكذا تكون الإنسانية

الإنسانية صفة تطلق على بنى البشر وهى كلمة مشتقة من الإنسان، وهذة الصفة ليست مجردة عن أفعال الإنسان وأعماله ولكنها منعوته برحمته وعطفه وحبه لجنسه والاجناس الأخرى من الكائنات الحية، فالانسانيه صفه مرتبطه بالحب والعطف و الخير والرحمه والعطاء والصدق والأمانة والاخلاص والشهامه والجدعنه ومساعدة الاخرين طالما لديك القدرة.
فى الحقيقه ومع تقدم وتعقيد الحياة على الارض فقدت الإنسانية كثير من رونقها واخشى ان يأتى يوما تتجرد ألانسانيه من معانيها ويفقد الانسان هويته وصفته التى اكتسبها من إسمه ولايجب ان نظل نلهث وراء الثراء او السراب عطشا للمال والملذات التى قد تكون يوما ما سببا لتعاسه والام بنى البشر .
ما نراه فى عصرنا الحديث تجريف كبير للعقل والمنطق فى حق الانسانيه ليس مطلوب منا ان نكون انبياء ولاحكماء ولكن مطلوب منا أن نسير على نهج الاباء والاجداد فى الانفقد يوما ما انسانيتنا فى التعامل مع الاخرين وأن نرتقى بافعالنا وأداءنا من اجل الهدف الذى خلقنا من أجله ألا وهو عمارة ألارض، فالمجتمع الذى يحافظ على انسانيته فى التعامل والرحمه والحب فى الاداء ستجدة مجتمعا راقيا مستقرا طيبا قادار على انتاج اجيال تتصف بالمتقدمه انسانيا.
يجب على اساتذة علم الاجتماع دراسه اسباب الظواهر التى حدثت فى المجتمع من حالات الجنوح عن المنطق والعقل والانسانيه فى احيان كثيرة والاسباب التى تؤدى بالإنسان الى ارتكاب هذة الفواحش التى لايصدقها عقل ولا اعتقد ان الحاجه الى المال او الفقر قد تكون السبب الرئيسى الاوحد ولكن هناك اسباب اخرى مرتبطه بتغيير كبير فى السلوك فكم نرى اغنياء بالاموال يرتكبون افظع الاعمال لانهم فقراء الانسانيه
فغنى النفس اعظم وأهم بكثير من غنى المال واذا تحول المال من الوسيله التى تؤدى الى راحه الانسان وتلبيه احتياجاته الى غايه جمع الاموال فقط هنا تكون الكارثه ولا استبعد ابدا ان تكون نهايه هذا الكوكب بسبب جنوح الانسان الذى خلق عليه ليدمرة بدلا من ان يعمره.
ياسادة يجب على أولى الالباب منا التفكير والبحث عن حلول منطقيه عمليه نابعه من جوهر الانسانيه تراعى الرحمه والمودة والحب والعطاء والخير والعدل والمساواة والكرامه فى الحقوق والواجبات هكذا تكون الإنسانية.