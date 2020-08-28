د. كمال الدسوقي يكتب: هكذا تكون الإنسانية





الإنسانية صفة تطلق على بنى البشر وهى كلمة مشتقة من الإنسان، وهذة الصفة ليست مجردة عن أفعال الإنسان وأعماله ولكنها منعوته برحمته وعطفه وحبه لجنسه والاجناس الأخرى من الكائنات الحية، فالانسانيه صفه مرتبطه بالحب والعطف و الخير والرحمه والعطاء والصدق والأمانة والاخلاص والشهامه والجدعنه ومساعدة الاخرين طالما لديك القدرة.





فى الحقيقه ومع تقدم وتعقيد الحياة على الارض فقدت الإنسانية كثير من رونقها واخشى ان يأتى يوما تتجرد ألانسانيه من معانيها ويفقد الانسان هويته وصفته التى اكتسبها من إسمه ولايجب ان نظل نلهث وراء الثراء او السراب عطشا للمال والملذات التى قد تكون يوما ما سببا لتعاسه والام بنى البشر .





ما نراه فى عصرنا الحديث تجريف كبير للعقل والمنطق فى حق الانسانيه ليس مطلوب منا ان نكون انبياء ولاحكماء ولكن مطلوب منا أن نسير على نهج الاباء والاجداد فى الانفقد يوما ما انسانيتنا فى التعامل مع الاخرين وأن نرتقى بافعالنا وأداءنا من اجل الهدف الذى خلقنا من أجله ألا وهو عمارة ألارض، فالمجتمع الذى يحافظ على انسانيته فى التعامل والرحمه والحب فى الاداء ستجدة مجتمعا راقيا مستقرا طيبا قادار على انتاج اجيال تتصف بالمتقدمه انسانيا.





يجب على اساتذة علم الاجتماع دراسه اسباب الظواهر التى حدثت فى المجتمع من حالات الجنوح عن المنطق والعقل والانسانيه فى احيان كثيرة والاسباب التى تؤدى بالإنسان الى ارتكاب هذة الفواحش التى لايصدقها عقل ولا اعتقد ان الحاجه الى المال او الفقر قد تكون السبب الرئيسى الاوحد ولكن هناك اسباب اخرى مرتبطه بتغيير كبير فى السلوك فكم نرى اغنياء بالاموال يرتكبون افظع الاعمال لانهم فقراء الانسانيه

فغنى النفس اعظم وأهم بكثير من غنى المال واذا تحول المال من الوسيله التى تؤدى الى راحه الانسان وتلبيه احتياجاته الى غايه جمع الاموال فقط هنا تكون الكارثه ولا استبعد ابدا ان تكون نهايه هذا الكوكب بسبب جنوح الانسان الذى خلق عليه ليدمرة بدلا من ان يعمره.



