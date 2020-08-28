جامعة القاهرة فى أسبوع.. تصدر دليلًا للمنشآت الصحية للوقاية من كورونا .. تعاون مع وزارة الرى فى دراسة المخزون الجوفي من المياه.. تدريب المهندسين على اختبارات الضخ للآبار ونظم المعلومات الجغرافية

تعاون بين جامعة القاهرة ووزارة الرى بمشروع قومي لدراسة المخزون الجوفي من المياه

‎الخشت: عدم الإصرار على الخطأ والرجوع لمعايير أكثر عدلا نموذج محترم ويحتذى

‎جامعة القاهرة تصدر دليلًا للمنشآت الصحية للوقاية من فيروس كورونا ومكافحة العدوى













‎وقع مركز الدراسات والتصميمات للمشروعات المائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة مع وزارة الموارد المائية والري عقدًا لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع دراسة "تحديد الإمكانات والسحب الآمن المستدام للخزانات

‎الجوفية بمصر".





‎وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الدراسة التي يقوم بها المركز، تهدف إلى وضع خطة طويلة المدى لإدارة المخزون الجوفي من المياه وتحديد إمكانات الخزانات المختلفة والسيطرة على السحب منها حتى تتحقق التنمية المرجوة في المناطق الواعدة على أسس علمية سليمة وحتى نضمن استدامة التنمية على هذه المياه.





‎وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن مركز الدراسات والتصميمات للمشروعات المائية بكلية الهندسة، أتم تنفيذ المرحلة الأولى من الدراسة ويستكمل المرحلة الثانية من المشروع القومي، وذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به الجامعة لخدمة المجتمع ودعم القضايا الوطنية والمشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة.





‎من جانبه، كشف الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، أن من أهم ملامح المرحلة الثانية من هذه الدراسة هو إجراء اختبارات تحديد الخصائص الهيدروجيولوجية للخزانات الجوفية بمختلف مناطق الجمهورية حتى يمكن تحديث نماذج المحاكاة وتدقيق نتائجها، وتحديث الخرائط الهيدروجيولوجية بناءً على نتائج الآبار الاستكشافية الجديدة وإنتاج خرائط للمناطق الجديدة التي سيتم استكشافها، وتطبيق نماذج رياضية لدراسة حركة المياه الجوفية ودراسة كيفية استجابة الخزانات لأنماط السحب المختلفة بناءً على نتائج الآبار الاستكشافية الجاري تنفيذها.





‎وتتضمن المرحلة الثانية من مشروع دراسة "تحديد الإمكانات والسحب الآمن المستدام للخزانات الجوفية بمصر"، دراسات تقييم تقنيات شحن المياه الجوفية، وإعداد نظام لدعم اتخاذ القرار فيما يخص التنمية المعتمدة على المياه الجوفية يستند إلى معايير ومؤشرات متكاملة لتقييم كافة جوانب التنمية، ودراسات تقييم جدوى التنمية بالأحواض النائية والمغلقة وذات نطاق صغير أو متناهي الصغر بمناطق متفرقة من الصحاري المصرية





كما يتضمن هذا المشروع القومي برنامجا مكثفا لبناء القدرات حيث سيتم تدريب مهندسي قطاع المياه الجوفية بالوزارة على القيام بأعمال اختبارات الضخ للآبار وتحليل نتائجها، والتعامل مع نظم المعلومات الجغرافية والاستفادة منها في دراسة الخزانات الجوفية، والنمذجة المتقدمة للمياه الجوفية على النطاقين المحلي والإقليمي، والقيام بالأعمال الحقلية الاستكشافية للمياه الجوفية مثل تصميم الآبار والقياسات الحقلية والتطبيقات الجيوفيزيقية وتحديد الخصائص الهيدروجيولوجية.













‎وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الشكر للمجلس الثقافي البريطاني والهيئات ذات البريطانية الاختصاص ومؤسسة "كامبريدج"، علي شجاعة قرار إعادة النظر في معايير تقييم طلاب الثانوية الإنجليزية iG والتي تسببت في سخط وإحباط على مستوى العديد من البلدان في العالم نتيجة اعتماد نظام تقييم غير عادل ومخالف لما تم الإعلان عنه مسبقًا.





‎وقال الدكتور محمد الخشت، إن مراجعة "كامبريدج" النظام والرجوع إلى معايير تقييم أكثر عدلا يعد نموذجا محترما لعدم الإصرار علي الخطأ، مؤكدا علي أن ما قامت به الهيئة البريطانية من شجاعة الرجوع للمنطق والعدل أعاد الثقة الكبيرة للطلاب وأولياء الأمور فيها مرة أخرى.





‎جدير بالذكر، أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أول من أثار مشكلة طلاب الثانوية البريطانية، وتبنى قضيتهم من خلال عدة بيانات إعلامية استنكر فيها سياسات كامبريدج، وطالب مؤسسة كامبريدج أن تراجع نفسها أكثر من مرة، كما طالب الحكومة البريطانية أن تراجع سياسات كامبريدج، وهو الأمر الذي استجابت له كامبريدج بشجاعة وثبات.









‎أصدرت جامعة القاهرة، دليل كورونا للمنشآت الصحية، الذي يتضمن التوصيات الخاصة بالوقاية من العدوى ومكافحتها للعاملين في الرعاية الصحية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وذلك في إطار خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا ومكافحة انتشار العدوى، ورفع درجة الوعي لدى الأطقم الطبية داخل المستشفيات الجامعية.





‎وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تحرص على القيام بدورها في المشاركة المجتمعية على كافة المستويات للحد من المخاطر والتحديات التي نواجهها، وذلك من خلال تمكين المجتمع لفهم الإجراءات الوقائية وتعزيز تبني السلوكيات الصحية الإيجابية التي تحد من تفشي المرض والعدوى، وتوفير المحتوى الذي يسهم في زيادة المعرفة والإثراء العلمي عن فيروس كورونا المستجد، ويعزز الالتزام بالسلوكيات المتعلقة بالوقاية والاحتواء لمرض كوفيد 19 مما يمكن المجتمع من زيادة التحكم في انتشار العدوى.





‎وأكد الدكتور الخشت، على سعى جامعة القاهرة لتقديم محتويات متعددة تقدم رسائل ومعلومات توعويه مبنية على أسس علمية، تسهم في زيادة المعرفة والثراء العلمي عن فيروس كورونا المستجد، وتعزز الالتزام بالسلوكيات المتعلقة بالوقاية، واتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة عالميًا، وبالتالي تحسين وتعزيز الصحة، مشيرًا إلى قيام الجامعة بتبني عدة إجراءات واحتياطات لضمان عدم انتشار المرض.





‎وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن دليل كورونا للمنشآت الصحية، يتضمن الممارسات الموصى بها للوقاية من العدوى ومكافحتها (IPC) أثناء جائحة كورونا وعند رعاية مريض مصاب بعدوى سارس، كجزء من تقديم الرعاية الصحية الروتينية لجميع المرضى، ومن بينها تطبيق بروتوكولات الصحة عن بعد، والفرز للمرضى عند أول نقطة دخول، ومسح وفرز كل شخص يدخل إلى منشأة الرعاية الصحية من أجل أعراض COVID-19، وعزل المرضى في غرفة الفحص مع إغلاق الباب، والتدريب على معدات الحماية الشخصية، وحماية العين، وجمع عينات الجهاز التنفسي التشخيصي، وإدارة وصول الزوار والحركة داخل المرفق الصحي، ومكافحة العدوى البيئية.





‎وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن الدليل يوضح كيفية حفاظ المهنيين الصحيين على أمان أسرهم من فيروس كورونا بعد رعاية المرضي المصابين من خلال عدة إجراءات، منها الاهتمام بالضوابط الإدارية والهندسية للحد من المخاطر وتقليل الاتصال بالمريض إلى الحد الأدنى واستخدام أدوات الحماية الشخصية.





‎وقالت الدكتورة هالة صلاح عميد كلية الطب، إن دليل كورونا للمنشآت الصحية يقدم إجراءات تنفيذ التحكم في المصدر لجميع المتواجدين في منشأة الرعاية الصحية، ومنها نشر التنبيهات المرئية مثل اللافتات والملصقات عند مداخل المنشأة لتقديم تعليمات طبية وقائية، وتشجيع التباعد الجسدي من خلال عدة إجراءات مثل جدولة المواعيد للحد من عدد المرضى في غرف الانتظار، والاستخدام الرشيد لمعدات الحماية الشخصية.





‎وقالت الدكتورة أمل السيد مدير مكافحة العدوى بقصر العيني، إن الدليل يقدم الإرشادات والقواعد المنظمة لأماكن العزل سواء بالمستشفيات أو العزل المنزلي للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، ومنها مواصفات المكان المخصص للعزل، واحتياطات التحدث مع الآخرين، وكيفية قياس درجة الحرارة، وعلامات تطور الأعراض المرضية، كما يقدم نصائح للأطقم الطبية ومقدمي الرعاية الصحية لحماية أنفسهم خلال مواجهة كورونا، ومنها التعامل بكل حرص وجدية مع مصادر العدوى، واتباع ممارسات النظافة التنفسية داخل مرافق الرعاية الصحية.



