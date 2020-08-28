ميركل: سأعمل مع أي رئيس أمريكي منتخب

كشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن تعاون بلادها مع الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة المقبلة عقب الانتخابات الرئاسية عام 2020.





وقالت ميركل في مؤتمر صحفي: "سأعمل مع أي رئيس منتخب للولايات المتحدة" مضيفة أن البلدين لديهم رؤية وقيم ومصالح مماثلة.





وأضافت أن ألمانيا والولايات المتحدة تشتركان في رؤية مشتركة حول أهمية الناتو الدفاعية.





ولفتت: "من الطبيعي أن تكون هناك اختلافات في الرأي، لكن هناك أيضًا أشياء مشتركة. خاصة عندما يتعلق الأمر بحلف الناتو".





وأشارت: "أعتقد أن كلانا يؤمن بأن الناتو هو تحالف مهم للسياسة الأمنية، تشارك فيه ألمانيا".