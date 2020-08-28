AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ميركل: سأعمل مع أي رئيس أمريكي منتخب

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:04 م
المستشارة الألمانية
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
Advertisements
شيماء مصطفى
كشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن تعاون بلادها مع الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة المقبلة عقب الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي: "سأعمل مع أي رئيس منتخب للولايات المتحدة" مضيفة أن البلدين لديهم رؤية وقيم ومصالح مماثلة.

وأضافت أن ألمانيا والولايات المتحدة تشتركان في رؤية مشتركة حول أهمية الناتو الدفاعية.

ولفتت: "من الطبيعي أن تكون هناك اختلافات في الرأي، لكن هناك أيضًا أشياء مشتركة. خاصة عندما يتعلق الأمر بحلف الناتو".

وأشارت: "أعتقد أن كلانا يؤمن بأن الناتو هو تحالف مهم للسياسة الأمنية، تشارك فيه ألمانيا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميركل وماكرون: يجب مواصلة الدعم المشترك لتعزيز النموذج الأوروبي

ألمانيا تعلق على خطط أمريكا لسحب 12 ألف عسكري

معالم المراجعة الأمريكية لمستويات القوة التقليدية

الحرب العالمية الثالثة والصراع الألماني الأمريكي

ميركل تطالب روسيا بالتحقيق في تسميم المعارض أليكسي نافالني

ترشيحاتنا

احم ذاكرتك.. نصائح سهلة تبقيك بعيدا عن النسيان والخرف

قبل التوقيع لـ مانشستر سيتي.. ميسي لـ جوارديولا: تتويجي بالكرة الذهبية لن يتحقق إلا تحت قيادتك

مشهد مهيب.. الأهالى يفترشون الأراضي وينتظرون أول صلاة جمعة بعد كورونا

في ظهور نادر لها.. مهيب عبد الهادي مع زوجته خلال الإجازة الصيفية

بعد واقعة التحرش.. الجمهور يطارد تميم يونس

بعد 7 سنوات هروب .. ليلة القبض على محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان

AdvertisementS

إحالة إبراهيم نورالدين ومحمود البنا إلى التحقيق بسبب هدف مروان محسن فى الجونة .. اتحاد الكرة يوضح

بعد 7 سنوات هروب .. ليلة القبض على محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان

الحكومة: لا صحة للسماح بعقد مؤتمرات واجتماعات رسمية دون قيود أو إجراءات احترازية

الأوضاع ستزداد سوءا.. ميركل تحذر من تفاقم وباء كورونا خلال الأشهر المقبلة

بعد رحيل ميسي ومن قبله رونالدو .. 3 مرشحين لاحتلال نجومية الليجا

والدها حاول قتلها.. فنانة شابة تكشف واقعة إرغامها على الزواج

القبض على القيادي الإخواني محمود عزت بشقة سكنية فى التجمع

أخبار الرياضة .. عقوبة على كارتيرون بعد خسارة الزمالك أمام المقاولون .. ساسي مطلوب في الأهلي

بفستان محتشم.. ابنة خالد صالح تخطف الأنظار في عقد قرانها

الصحة تنفي انتقال عدوى الفيروسات أثناء التبرع بالدم في المستشفيات الحكومية

ظهور نادر لـ شمس البارودي بدون حجاب.. شاهد

جمعت بين رولز رويس ومرسيدس.. سعر أغلى سيارة صينية فخمة | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منجم الألماس.. 6 قطع أبهرت العالم من مملكة ليسوتو.. شاهد

متنوعة وجريئة.. 15 صورة تبرز جمال فساتين سوزان نجم الدين

مش بالسن.. لطيفة تخطف الأنظار بـ إطلالات شبابية أنيقة