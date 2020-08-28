التعليم في أسبوع .. انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة وسط استمرار لظاهرة الغش بالموبايل .. إطلاق منصة رقمية للدروس الإلكترونية .. وتحرك جديد من الوزارة لصالح طلاب اختبارات الـSAT

* وزير التربية والتعليم يلتقي بالطلاب أبناء شهداء الشرطة والقوات المسلحة المسافرين إلى بيلاروسيا

* وزير التعليم يعتمد جدول الثانوية العامة والخريطة الزمنية للبعثة التعليمية المصرية في السودان









حيث بدأ الاسبوع بإنطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 ، حيث ادى الطلاب حتى الان امتحان الدور الثاني في اللغة العربية ، واللغة الاجنبية الاولى ، واللغة الاجنبية الثانية ، والجبر والهندسة الفراغية ، والفيزياء ، والتاريخ .









ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلي (110900) طالب/طالبة، وعدد لجان السير إلي (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM ) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثاني.





وفي امتحان اللغة العربية ، وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش واحدة باستخدام جهاز الهاتف المحمول بعد مرور (30) دقيقة من بدء الامتحان، وذلك بلجنة مدرسة دكتور أحمد زويل الإعدادية بنات التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة حيث تم ضبط الطالبة (ي.ي.س) عقب قيامها باستخدام جهاز الهاتف المحمول في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة اللغة العربية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.









وفي امتحان اللغة الاجنبية الثانية ، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش واحدة باستخدام الهاتف المحمول بعد مرور ساعة من بدء الامتحان، وذلك بلجنة مدرسة المنشأة الإعدادية القديمة بنين التابعة لإدارة المنشأة التعليمية بمحافظة سوهاج، حيث تم ضبط الطالب (م.ج.خ) عقب قيامه باستخدام جهاز الهاتف المحمول في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة اللغة الفرنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.





وفي امتحان الجبر والهندسة الفراغية ، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش واحدة باستخدام الهاتف المحمول بعد مرور (45) دقيقة من بدء الامتحان، وذلك بلجنة مدرسة عمر المختار الابتدائية التابعة لإدارة سيدي سالم التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، حيث تم ضبط الطالب (ي.س.م) عقب قيامه باستخدام جهاز الهاتف المحمول في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.





وفي امتحاني الفيزياء والتاريخ ، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد (5) حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، بمحافظات (القاهرة "إدارة التبين"، "إدارة شرق مدينة نصر"، محافظة الدقهلية "إدارة ديوان المديرية"، محافظة الشرقية "إدارة الحسينية التعليمية"، ومحافظة المنيا "إدارة مغاغة")، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.





وفي امتحان اللغة الاجنبية الاولى ، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد (4) حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، بمحافظات "القاهرة (إدارة الوايلي)، أسوان (إدارة كوم امبو)، الشرقية (إدارة أبو كبير)، المنيا (إدارة ملوي)" وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.





وخلال هذا الاسبوع ايضا ، التقي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بمجموعة من الطلاب أبناء الشهداء من الشرطة والقوات المسلحة المسافرين إلى بيلاروسيا لمدة 10 أيام للمشاركة في عدد من الأنشطة المختلفة.





وأكد الدكتور طارق شوقي، خلال اللقاء، على عمق العلاقات التي تربط البلدين والتبادل المثمر في المجالات المختلفة، متمنيًا مزيد من التعاون البناء بين البلدين في مجال التعليم ومختلف المجالات.





وأضاف وزير التربية والتعليم، أن اختيار الطلاب أبناء الشهداء من الشرطة والقوات المسلحة هذا العام للمشاركة في هذا البرنامج يأتي تقديرًا لتضحيات آبائهم تجاه وطننا.





ويتضمن برنامج الزيارة، الذي سيمتد خلال الفترة من 16 حتى 25 سبتمبر، زيارة المركز الوطني للتعليم والصحة ببيلاروسيا، المشاركة في عدد من الأنشطة التثقيفية والتبادل الثقافي من خلال التعارف بين الأصدقاء البيلاروس والمصريين، وكذلك ممارسة الأنشطة الفنية والترفيهية لإظهار مواهب الطلاب الفنية والإبداعية.





من جانبه أعرب دينيس ميليفسكي القائم بأعمال سفير بيلاروسيا، عن سعادته بهذا اللقاء، الذي يدعم العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن التعاون مع مصر في مجال التعليم يعد من أولويات بلاده، لافتًا إلى مدى تميز الطلاب المصريين برغبتهم في التعلم والتفوق.





وأكدت الدكتورة نيرمين النعماني، مستشار الوزير للعلاقات الدولية، على أهمية التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة وخاصة، في مجال التعليم، مشيرة إلى أن الخبرة التي سيكتسبها الطلاب سوف تؤثر عليهم بعد ذلك ثقافيًا وسلوكيًا.





وقدم مجموعة من الطلاب الذين شاركوا في فعاليات العام الماضي، عرضًا عن الأنشطة التي تتم خلال فترة المعسكر والتعريف بأهم معالم دولة بيلاروسيا، والتأكيد على الاستفادة التي حصلوا عليها بعد الزيارة.





حضر اللقاء الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، والسيد اللواء سيد غالي نائب رئيس الأركان بوزارة الدفاع، والعقيد محمد حسين من الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية، والأستاذة إنجي مشهور مساعد الوزير للشئون التنفيذية والمتابعة والتربية الخاصة، والأستاذة شيرين حمدي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.





جدير بالذكر أنه للعام الثاني على التوالي تشارك مصر بوفد مكون من 18 طالب/طالبة هذا العام، بعد النجاح الذي تحقق العام الماضي.





وفي نفس الاسبوع ، اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020 ــ2021، وكذلك موعد امتحان الدور الأول 2020 لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة والدبلومات الفنية لطلاب مدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان.





وقال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين والمشرف العام على امتحانات الثانوية العامة المصرية بالبعثة التعليمية بالسودان، إنه نتيجة لانتشار جائحة الكورونا تم تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية لطلاب البعثة التعليمية المصرية بالسودان بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم السودانية الاتحادية لحين انتهاء أزمة جائحة الكورونا بالسودان، على أن تبدأ يوم السبت الموافق 12/9/2020 وتستمر حتى يوم 21/9/2020.





وأضاف أنه بناء على التنسيق بين الوزارتين تم اعتماد الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020 - 2021 لتبدأ بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية لطلاب البعثة بالسودان مع الأخذ فى الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها فى امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية داخل مصر بتقليل عدد الطلاب وزيادة عدد اللجان الفرعية وتوفير الإجراءات الصحية والتى من بينها توفير كمامات، ومطهرات، وأجهزة كشف حرارة لحماية جميع الطلاب المتقدمين للامتحانات وكذا المعلمين والمعاونين والعمال.





وأفاد رئيس البعثة بالسودان بأنه بناءًا على توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور المشرف العام على الامتحانات تم تجهيز المدارس المخصصة للجان الثانوية العامة والدبلومات الفنية بجميع الولايات بكافة الوسائل الصحية وسوف يتم تعقيم اللجان قبل وبعد نهاية كل جلسة امتحانية وتسليم الطلاب الكمامات والمطهرات يوميََا قبل بدء الامتحان بوقت كافة والكشف على الطلاب بجهاز الحرارة وفى حالة ظهور أى أعراض سوف تستخدم كافة الإجراءات الاحترازية لصالح الطلاب وأن موعد بدء الدراسة سيكون بعد نهاية امتحانات الثانوية العامة مباشرة طبقًا للخريطة الزمنية المعتمدة وأن جميع أعضاء البعثة سوف يتواجدون بالمدارس قبل الامتحانات بوقت كاف لتجهيز المدارس للامتحانات وعمل محاضرات للمراجعة للطلاب قبل الامتحان والاستعداد للعام الدراسى الجديد.





جدير بالذكر أن بعض الطلاب المصريين المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة بالبعثة التعليمية المصرية بالسودان قد تمكنوا من أداء امتحانات الثانوية العامة بمصر، بعد موافقة وزير التربية والتعليم على أدائهم الامتحان مع الطلاب المصريين فى أقرب لجنة لمحل إقامتهم.





كما شهد هذا الاسبوع ، قيام وزارة التربية والتعليم بتوقيع بروتوكول تعاون مع اورنج مصر لتقديم خدمات الاستضافة وتوفير البنية الأساسية السحابية اللازمة لتشغيل وإدارة منصة رقمية للدروس الإلكترونية تطلقها الوزارة، لمدة ثلاث سنوات، تتيح للطلاب الوصول إلى محتويات المناهج التعليمية بكل سهولة ويسر، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنج مصر.

ويتضمن الإتفاق أن تتولى وزارة التربية والتعليم تطوير منصة تعليمية لعرض محتوى تعليمي للطلاب، تنتجه الوزارة، وتحديد الاحتياجات الفنية اللازمة المتعلقة بالاستضافة والبنية الأساسية اللازمة لإطلاق المنصة، وتوفير المحتوى الرقمي المزمع إتاحته على المنصة وذلك بما يتفق مع رؤية الوزارة واستراتيجيتها في هذا الشأن، وتتولى "اورنچ" بالتنسيق مع الوزارة تزويد المنصة بكافة التقنيات الحديثة اللازمة لاستضافة المحتوى من خلال مراكز استضافة البيانات التابعة لها، وتوفير البنية الأساسية السحابية اللازمة لتشغيل وإدارة المنصة، كما سيتم استخدام "اورنچ كاش" كوسيلة لسداد المقابل المادي للمنصة عبر الهواتف الذكية.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هذه الخطوة تأتي في إطار اهتمام الوزارة بتوفير بدائل لأبنائنا الطلاب للتعليم عن بعد، والتي بدأتها الوزارة منذ بداية أزمة كورونا والتي شهدت إطلاق أكثر من مكتبة رقمية ( https://study.ekb.eg ) ومنصة لبث الدروس التعليمية لأبنائنا الطلاب ( https://stream.moe.gov.eg )، كما أطلقت الوزارة منصة لبث المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة لمختلف المواد https://www.thanaweya.net

وأضاف شوقي، أن جميع هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية، فضلًا عن اتباع الوزارة لسياسات جديدة تعتمد بشكل كبير على الوسائل التكنولوجية والتعليمية الحديثة تنفيذًا لخطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وعبر المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر، عن امتنانه لثقة وزارة التربية والتعليم في اورنچ مصر لإتمام هذه المهمة المحورية في تاريخ قطاع التعليم بمصر، وأضاف: "يمثل اختيار اورنچ مصر من قبل وزارة التربية والتعليم في هذا المشروع الرقمي الهام، شهادة ثقة كبيرة في البنية التحتية التكنولوجية التي عملت الشركة على تطويرها خلال السنوات الماضية تمهيدا لدعم خطط الدولة في التحول الرقمي".

وتابع قائلًا: "إن اورنچ مصر تقدم عددًا هائلًا من الخدمات التقنية المتقدمة وعلى رأسها الخدمات السحابية اعتمادًا على ما تملكه من بنية تحتية ذكية وخبرات عالمية في تنفيذ مشاريع مختلفة ومتعددة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية".

ويمثل التعاون بين الطرفين خطوة عملاقة على طريق تنفيذ خطة وزارة التربية والتعليم للاتجاه نحو التعليم الإلكتروني بما يتفق بدوره مع سياسات الدولة التي نجحت خلال الفترة الماضية في تبني التقنيات الحديثة و إلحاقها بأنظمة التعليم داخل مصر.





وعلى جانب آخر .. في إطار حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مستقبل أبنائنا الطلاب المتقدمين لاختبارات الـSAT المقررة في أغسطس وسبتمبر 2020، وبناء على الشكاوى المتكررة التي وصلت للوزارة بخصوص هذا الشأن، تواصلت الوزارة مع هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board"، لضمان حقوق الطلاب الذين تقدموا لأداء الاختبارات الدولية هذا العام، على الرغم من أن هذه الامتحانات تشرف عليها المؤسسات الدولية ولا دخل للوزارة بها.





وأوضحت الوزارة، أنها أرسلت خطابًا إلى هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board"، وإلزامها بأداء الاختبارات للطلاب الذين تقدموا بالفعل وتم الحجز لهم لأداء الاختبارات، مع عدم الإضرار بالصالح العام للطلاب ومستقبلهم التعليمي، وتم عمل استدراك من قبل الهيئة وقامت بإدراجهم ضمن الممتحنين فعليًا لمحاولة أغسطس.





وفي نهاية الاسبوع ، أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا رسميا أكدت خلاله أنه في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدائم على مصلحة أبناءنا الطلاب وتوضيحا للخطاب المتداول بشأن مدرسة مدينتي المتكاملة المتميزة والمتضمن وقف التحويل أو القبول بالمدرسة أو النقل منها، فإن الوزارة توضح أن تلك الإجراءات مؤقتة في إطار التعامل مع تعدد المخالفات والشكاوي ولحين تغيير الإدارة وإسنادها لإدارة جديدة والتي سيتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة.





وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إلغاء هذه الإجراءات، خلال أيام، فور إسناد الأمر إلى الإدارة الجديدة.





وتؤكد الوزارة إن هذه الإجراءات المؤقتة لا علاقة لها بأي حال من الأحوال بالطلبة المقيدين في المدرسة، كما أنها تلتزم بعدم المساس بنمط التعليم القائم بالمدرسة أو فلسفته أو إلتزامات أولياء الأمور.

شهد هذا الاسبوع العديد من الاخبار والاحداث الهامة المرتبطة بالتعليم قبل الجامعي في مصر ، والتي لفتت انتباه الطلاب واولياء الامور والمعلمين على مدار الاسبوع.