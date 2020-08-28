استمرار الاحتفالات بالهجرة النبوية بثقافة البحر الأحمر‬

يحتفل فرع ثقافة البحر الأحمر بالعام الهجري الجديد من خلال عدد من الفعاليات و في هذا الإطار نظم بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان "دروس مستفادة من الهجرة النبوية" ألقى المحاضرة رمضان حسين موضحا أن السبب الرئيسي لمشروعية الهجرة النبوية كان نصرة الدين، واجتناب فتنة الكفار، وبعد أن صارت الهجرة واجبة على كل مسلم لنصرة رسول الله "صل" وحمايته بالنفس، هاجر الصحابة رضي الله عنهم مقدمين مصلحة العقيدة على كل المصالح الدنيوية الأخرى واستقروا في المدينة المنورة فتهيأ بذلك الأمة والأرض وأصبح المناخ مناسبا لقيام المجمتع الإسلامي.
أقامت مكتبة الخالدين بسفاجا ورشة فنية لعمل اشكال بالصلصال اونلاين لعمل اشكال حيوانات بشكل مبسط باستخدام الصلصال الملون تدريب إبراهيم عبدالله رسام كاريكاتير وفنان تشكيلي، كما نظمت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا ورشة حكى للأطفال عن طرق الوقاية وكيفية التعايش مع مرض كورونا قامت بالحكى إيمان إسماعيل و شرحت كيفية تنظيف اليد بالماء والصابون باستمرار لمدة ٢٠ ثانية للقضاء على الفيروس و الحرص على تغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، ثم التخلص من المنديل الورقي فورًا بإلقائه في سلة مهملات مغلقة وتنطيف اليدين بمطهر كحولي أو بالماء والصابون.
أقام قصر ثقافة الغردقة أمسية شعريه ضمن انشطة نادي الأدب القاها الشاعر فرج محمد عبدالله تضمنت قصائد بعنوان "ثمة طفله تبكي، ظلال في الغرفة المجاورة"