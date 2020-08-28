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ثقافة

استمرار الاحتفالات بالهجرة النبوية بثقافة البحر الأحمر‬

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:00 م
صدى البلد
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طارق موسى
يحتفل فرع ثقافة البحر الأحمر بالعام الهجري الجديد من خلال عدد من الفعاليات و في هذا الإطار نظم بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان "دروس مستفادة من الهجرة النبوية" ألقى المحاضرة  رمضان حسين موضحا أن السبب الرئيسي لمشروعية الهجرة النبوية كان نصرة الدين، واجتناب فتنة الكفار، وبعد أن صارت الهجرة واجبة على كل مسلم لنصرة رسول الله "صل" وحمايته بالنفس، هاجر الصحابة رضي الله عنهم مقدمين مصلحة العقيدة على كل المصالح الدنيوية الأخرى واستقروا في المدينة المنورة فتهيأ بذلك الأمة والأرض وأصبح المناخ مناسبا لقيام المجمتع الإسلامي.

 أقامت مكتبة الخالدين بسفاجا ورشة فنية لعمل اشكال بالصلصال اونلاين لعمل اشكال حيوانات بشكل مبسط باستخدام الصلصال الملون تدريب إبراهيم عبدالله رسام كاريكاتير وفنان تشكيلي، كما نظمت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا ورشة حكى للأطفال عن طرق الوقاية وكيفية التعايش مع مرض كورونا قامت بالحكى إيمان إسماعيل و شرحت كيفية تنظيف اليد بالماء والصابون باستمرار لمدة ٢٠ ثانية للقضاء على الفيروس و الحرص على تغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، ثم التخلص من المنديل الورقي فورًا بإلقائه في سلة مهملات مغلقة وتنطيف اليدين بمطهر كحولي أو بالماء والصابون.

أقام قصر ثقافة الغردقة أمسية شعريه ضمن انشطة نادي الأدب القاها الشاعر  فرج محمد عبدالله  تضمنت قصائد بعنوان "ثمة طفله تبكي، ظلال في الغرفة المجاورة"
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