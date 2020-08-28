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برلمان

برلماني: أتمنى أن تكون الحكومة صادقة في إنصاف عمال التشجير

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:01 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
طالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن الدكتور محمد معيط وزير المالية بصفة خاصة تنفيذ ماتعهدت به امام مجلس النواب فى رد وزير المالية على الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بان الحكومة ستحل مشكلة عمال التشجير بوزارة الزراعة خلال الايام القليلة القادمة.

ووصف " مرشد " فى بيان له اصدره اليوم، عمال التشجير الذين يبلغ عددهم أكثر من 20 الف عامل غالبيتهم من خريجى كليات الزراعة بالأبطال لانهم استمروا فى عملهم الوطنى عشرات السنين وهم لايتقاضون راتبا متدنيا يبلغ حوالى 40 جنيها لمدة تعدت العشرين عاما.

وطالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد من الحكومة أنصاف هؤلاء المصريين الوطنيين الذين لم يتركوا عملهم طوال هذه السنوات املا فى تعيينهم داخل وزارة الزراعة مؤكدا انه يمكن الاستعانة بهم فى العديد من القطاعات والإدارات الشاغرة داخل وزارة الزراعة ومعربا عن امله فى ان تكون الحكومة صادقة فيما تعدت به امام مجلس النواب.
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