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محافظات

شاهد..انتظام صلاة الجمعة بـ3500 مسجد بالغربية وتوافد عشرات آلاف المصلين

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:52 م
صدى البلد
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أحمد على

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية اليوم عن انتظام فعاليات صلاة الجمعة اليوم والتى أجريت لأول مرة بتوافد عشرات الآلاف من المواطنين الذين اصطحبوا أفراد أسرهم وسط كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من أخطار الإصابة بالوباء كوفيد 19 ومراعاة كافة سيل التباعد بين كافة الحضور لتأمين أرواحهم.

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كما شهدت المساجد الكبرى فى مقدمتها مسجد السيد البدوي بطنطا ومسجدي قادوس وعبد الحي خليل باشا بالمحلة والحصاوي بكفر الزيات والسيدة رقية بالسنطة توافد الآلاف من الأسر والعائلات التي حرصت على أداء صلاة الجمعة والقدوم مكتملين الوضوء بمنازلهم للنيل فضائل صلاة الجماعة وصلاة الجمعة مرتدين الكمامات والماسكات الطبية للوقاية من أخطار عدوى فيروس "كورونا".

وأشار فضيلة الشيخ السيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف بالغربية أن كافة  المساجد  يتوفر بها إمام أو خطيب جمعة أو خطيب جمعة متطوع تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن وأداء الصلاة وفقا للإجراءات التى أقرتها وزارة الأوقاف .

كما أعلن عن كافة  تشديدات لجميع أئمة المساجد بغلق دورات المياه ودور المناسبات ومصلى السيدات.

كما أشار إلي فتح المساجد الكبرى التي لا يعلوها شيء وإن تعذر وجود مسجد فى منطقة ما سيتم اختيار زاوية كبيرة وجيدة التهوية.

كما حذر وكيل الأوقاف على عدم فتح الأضرحة بالمسجد حفاظا على سلامة المصلين مطالبا المصلين بأن يلتزموا بتطبيق الإجراءات الاحترازية حتى لا يتم غلق المساجد مرة أخرى.
شاهد..انتظام صلاة الجمعة بـ3500 مسجد بالغربية وتوافد عشرات آلاف المصلين
شاهد..انتظام صلاة الجمعة بـ3500 مسجد بالغربية وتوافد عشرات آلاف المصلين
شاهد..انتظام صلاة الجمعة بـ3500 مسجد بالغربية وتوافد عشرات آلاف المصلين
شاهد..انتظام صلاة الجمعة بـ3500 مسجد بالغربية وتوافد عشرات آلاف المصلين
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