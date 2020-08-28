بسبب انتهاكاتها في المتوسط.. اليونان تنتظر فرض أوروبا عقوبات على تركيا

طالبت اليونان، الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات ضد تركيا وسط التوترات المستمرة في شرق البحر المتوسط.





ووفقًا لصحيفة "أحوال" التركية، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس قبل اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الكتلة في برلين: "أنا أنتظر باهتمام كبير إعلان المفوض الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل بشأن خيارات فرض عقوبات على تركيا".





وأضاف دندياس: "نحن نعتبر ذلك ضرورة مطلقة من أجل تحقيق وقف التصعيد في البحر المتوسط".





ويواصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، اجتماعاتهم في برلين، بحثًا عن مخرج للتوتر في شرق البحر المتوسط.





ومع ذلك، أفادت تقارير بأن ألمانيا قلقة من أن فرض عقوبات على تركيا من شأنه أن يقوض جهود التوصل إلى تفاهم مع أنقرة.



