وسط التزام المصلين.. مواطنو الإسكندرية يؤدون أول صلاة جمعة بعد 5 أشهر توقف

وأكد الشيخ خالد عامر، إمام وخطيب مسجد القائد إبراهيم، أن هناك التزاما تاما من المصلين ولم يوجد اي اعتراضات على الإجراءات التي اتخذتها إدارة المسجد طبقا لتعليمات الوزارة حفاظا على المصلين، حتى انتهاء هذه الجائحة ان شاء الله.





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وقد أظهر المصلون في مسجد القائد التزاما كاملا أثناء الصلاة وجلسوا في أماكن متباعدة وارتدوا الكمامات، ووضع المسجد بعض المصليات أمام المسجد بعد امتلاء سعة المسجد.





وأعرب المصلون عن سعادتهم بأول صلاة بعد حوالي خمسة شهور من الغياب، متمنين أن تنجح التجربة وتستمر الصلاة خلال الأسابيع القادمة ان شاء الله.



