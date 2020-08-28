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محافظات

محافظ البحيرة يناشد المواطنين الالتزام حتى تستمر صلاة الجمعة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:01 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى


أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، في تصريح خاص لـ "صدي البلد"، عقب انتهاء أول صلاة جمعة بعد توقفها أكثر من ٥ شهور بسبب جائحة كورونا المستجد، أن المحافظ استعدت منذ أكثر من ٣أيام  لفتح المساجد لإقامة صلاة الجمعة، لافتًا إلى أن تم تعقيم ورش المساجد من الداخل و الخارج ووضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بالكمامة أثناء الصلاة


أوضح محافظ البحيرة، أن تم فتح المساجد في المناطق و المراكز الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد، للحد من إنتشار المرض، لافتًا إلى أن يوجد شروط وضعتها وزارة الأوقاف لفتح المساجد تتضمن  عدم فتح دورات المياة أو المواضئ وغلقها نهائيآ و الالتزام المصلين بالكمامات و وجود سجادة صلاة خاصة بكل مواطن.


وناشد "آمنة"، المواطنين الالتزام بارتداء الكمامات والوقائية الشخصية لعدم الإصابة بالمرض، و الحد من إنتشار فيروس كورونا، وعدم توقف الصلاة مرة أخرى.



من جانبه أكد الدكتور  محمد العريني، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، على الاستعداد التام لفتح المساجد لإقامة صلاة الجمعة، بعد أن شهدت المساجد تعقيم ورش كامل خارج المسجد وداخله مع التأكيد على مراعاة علامات التباعد والالتزام بالكمامة.



شدد "العرينى"، على عدم السماح بصعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة ، وفِي المساجد المحددة لكل منهم، والتي حددتها المديرية لصلاة الجمعة في ظل الظروف الحالية، مع عدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة حاليا وهو عشر دقائق فقط ، والالتزام بموضوع خطبة الجمعة المحدد من قبل الوزارة الجمعة  بعنوان  " الأمل  حياة "


شهد اليوم 12441 مسجد بنطاق المحافظة استقبال وتوافد  المصلين لأداء أول صلاة جمعة بها مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وكافة التعليمات الوقائية من تباعد وارتداء الكمامات


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