شاهد.. أول صلاة جمعة بحضور محافظ الأقصر

أدى محافظ الاقصر المستشار مصطفى ألهم، شعائر صلاة الجمعة، بمسجد أحمد النجم بمدينة الاقصر ، في أول صلاة جمعة، عقب قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة فتح المساجد الكبرى والجامعة لأداء صلاة الجمعة بعد تعليقها منذ شهر مارس الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا.









كما أدى صلاة الجمعة برفقة المحافظ، كل من مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد اللواء هشام فاروق، وحكمدار مديرية أمن الأقصر اللواء أشرف منير، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبو العزايم، ومستشار المحافظة للمشروعات المهندس أسعد مصطفى، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وقيادات مديرية الأوقاف بالمحافظة.





ووجه محافظ الأقصر، التهنئة لأهالي محافظة الأقصر، بمناسبة عودة صلاة الجمعة، والصلوات الرئيسية بالنسبة لغير المسلمين، مناشدا جميع المصلين بالتعاون والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المحددة ضد فيروس كورونا المستجد حرصا على صحتهم وسلامتهم.





ومن جانبه أوضح الشيخ سيد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم فتح 1243مسجدًا على مستوى محافظة الأقصر لأداء صلاة الجمعة، مع اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات الاحترازية بالمسجد ومن جانب المصلين،



