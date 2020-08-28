متاح للجامعات الأخرى.. فتح باب التقدم للدراسات العليا بجامعة الأزهر

أعلنت كلية العلوم جامعة الازهر باسيوط عن فتح باب التقدم للدراسات العليا "تمهيدي ماجستير" بجميع اقسام الكلية للعام الجامعي 2020 / 2021 اعتبارا من10 اغسطس2020 حتي 5 سبتمبر2020.





واشترطت الكلية، أن يكون المتقدم حاصلا علي بكالوريوس العلوم من احدي الجامعات المصرية او مايعادلها والا يقل تقديره العام عن "جيد".





وحددت الكلية الاوراق المطلوبة للتقدم وهي:

شهادة البكالوريوس الاصل + 2 صورة، كشف درجات تقدير الاربع سنوات الاصل + 2 صورة، بطاقة الرقم القومي او جواز السفر لغير المصريين (3 صوره)، شهادة ميلاد كمبيوتر، شهادة تأدية الخدمة العسكرية، و 6 صور فوتوغرافية حديثة.





كما اشترطت الكلية، تقديم المتقدم موافقة جهة العمل اذا كان المتقدم يعمل بالحكومة او القطاع العام، و اقرار المتقدم بعدم العمل اذا كان لا يعمل بالحكومة او القطاع العام (مرفق بالملف).



