ماتيتش نجم تشيلسي يعلن اعتزاله دوليا





وذكر الاتحاد الصربي في بيان رسميا، أن ماتيتش قرر الاعتزال دوليا من أجل منح الفرصة للاعبين الشباب.





وشارك نيمانيا ماتيتش نجم تشيلسي مع منتخب صربيا في 48 مباراة دولية.





ويستعد منتخب صربيا لمواجهة النرويج 8 أكتوبر المقبل في ملحق التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية " يورو 2020".





يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا" قرر تأجيل مسابقة يورو 2020، إلى العام المقبل، بسبب تفشي فيروس "كورونا المستجد كوفيد 19".





أعلن الاتحاد الصربي لكرة القدم اعتزال نيمانيا ماتيتش لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي، دوليا.