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أخبار العالم

مدن أشباح.. عمان والزرقاء بدون مارة بعد فرض الأردن حظرا فيهما

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:04 م
جانب من تطبيق الحظر
جانب من تطبيق الحظر الشامل في الأردن
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محمود نوفل
رصدت عدسة الكاميرات خلو محافظتي العاصمة الأردنية " عمًان " والزرقاء من المارة حيث إنتشر رجال الأمن والإسعاف في العديد من مداخل ومخارج المدينتين تنفيذ لقرار حظر التجوال الذي فرضته السلطات الأردنية عليهما وذلك بعد تزايد أعداد الإصابات المحلية في المملكة.

وكانت الدوريات ونقاط الغلق المنتشرة في مختلف مناطق الأردن تمكنت من ضبط ٧٤٧ شخصًا خالفوا تعلميات الحظر الشامل في محافظتي عمان والزرقاء والحظر الجزئي في باقي المحافظات.

ونقلت صحيفة الغد الأردنية عن مديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية فقد تم إيقاف وضبط ١٨٥ مركبة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الاشخاص والمركبات.

وفيما يتعلق بمراقبة ومتابعة التجمعات واقامة الحفلات والمناسبات بيًنت مديرية الأمن العام الأردني فإن مختلف مديريات الشرطة في المملكة تعاملت مع ١٤ حفلًا ومناسبة جرى منعها وايقافها جميعًا.

وذكرت مديرية الأمن العام أنه ضبط اصحاب تلك التجمعات ومنظميها واعداد من المشاركين بها وجرى اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.
مدن أشباح.. عمان والزرقاء بدون مارة بعد فرض الأردن حظرا فيهما
مدن أشباح.. عمان والزرقاء بدون مارة بعد فرض الأردن حظرا فيهما
مدن أشباح.. عمان والزرقاء بدون مارة بعد فرض الأردن حظرا فيهما
مدن أشباح.. عمان والزرقاء بدون مارة بعد فرض الأردن حظرا فيهما
مدن أشباح.. عمان والزرقاء بدون مارة بعد فرض الأردن حظرا فيهما
مدن أشباح.. عمان والزرقاء بدون مارة بعد فرض الأردن حظرا فيهما
مدن أشباح.. عمان والزرقاء بدون مارة بعد فرض الأردن حظرا فيهما
مدن أشباح.. عمان والزرقاء بدون مارة بعد فرض الأردن حظرا فيهما
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