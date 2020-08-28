ميغلاش عليك.. خبراء: نقلت السوق من حالة الركود إلى الرواج.. وعادت بالفائدة على المستهلك والتاجر والاقتصاد القومي

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ثمن الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب، من دور مبادرة ميغلاش عليك التي جاءت بتوجيه رئاسي وتحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحريك السوق بعد حالة الركود بسبب أزمة كورونا، لافتا إلى أنها اهتمت في الوقت نفسه لمحمود الدخل وفتحت أمامه قنوات عديدة للحصول على ما يريد خلال المبادرة.

ولفت شعيب إلى أن المبادرة دفعت منظومة التجارة الداخلية وخاصة قطاعات الأدوات المنزلية والأدوات الكهربائية والسلع المعمرة نحو حراك افتقدته السوق بسبب أزمة كورونا، كما أنها نشطت الجهاز المصرفي من خلال إتاحة التقسيط عبر البنوك.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن المبادرة مثلت تعاونا جيدا بين الدولة والقطاع الخاص في مصلحة المستهلك والاقتصاد الوطني الذي يصب في صالح المجتمع.. مشيرا إلى طرح التجار خصومات بنسبة 20% على السلع المعمرة بالإضافة إلى تحمل الدولة دعم إضافي يتمثل في خصم 10% إضافي لأصحاب بطاقات التموين.

وأشار إلى أن مبادرة "ميغلاش عليك" لها أهمية اقتصادية كبيرة خلال الوقت الراهن والتى نقلت السوق من حالة الركود الاقتصادى إلى الرواج الاقتصادي وتنشيط السوق.



واتخذت الحكومة 3 قرارات مهمة لأصحاب بطاقات التموين في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي (ميغلاش عليك) يستعرضها صدى البلد كالآتي:



1 - خصم إضافي 10%

أتاحت مبادرة ميغلاش عليك خصم 20% على السلع والمنتجات المعمرة كما تمنح خصم إضافي بنسبة 10% لأصحاب بطاقة التموين بما يعادل 30% خلال فترة المبادرة.





2- استخدام المتبقي من رصيد الدعم في مبادرة ميغلاش عليك

ووجه مجلس الوزراء وزارتي التموين والمالية بإتاحة خصم المتبقي من رصيد الدعم داخل بطاقات التموين في إطار الاستفادة من مبادرة ميغلاش عليك كأحد وسائل الدفع.





3- استخدام فارق نقاط الخبز في مبادرة ميغلاش عليك

كما أتاح توجيه الوزراء خصم فارق نقاط الخبز لصالح المستفيد من مبادرة ميغلاش عليك خلال فترة المباردة وذلك بالتنسيق بين وزارتي التموين والمالية.





نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن حذف المستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك" من البطاقات التموينية.





وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف المستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك" من البطاقات التموينية، وأن كافة المستفيدين من المبادرة مستمرون في تلقي الدعم التمويني بشكل طبيعي، حيث تهدف المبادرة لتقديم خصم لأصحاب البطاقات التموينية، بقيمة 200 جنيه لكل فرد، بحد أقصى 1000 جنيه للأسرة، يحصل عليها المواطن كخصم إضافي على قيمة شراء منتجات المبادرة، مشددةً على أن الاستفادة من المبادرة لا تأتي ضمن معايير حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية.





وفي سياق متصل، يتم تقديم تيسيرات جديدة لحاملي البطاقات التموينية في المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري (ما يغلاش عليك)، من أجل تخفيف الأعباء عن كاهلهم، والإسهام الفعال في تلبية احتياجاتهم، وزيادة فرص استفادتهم من الخصومات المقررة على السلع المعمرة وغير المعمرة، من خلال السماح لأصحاب البطاقات التموينية باستخدام الرصيد النقدي غير المستخدم لديهم من الدعم الشهري ونقاط الخبز ببطاقاتهم في شراء السلع المعمرة وغير المعمرة التي تعرضها الشركات والصناع والتجار في مبادرة "ما يغلاش عليك" التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر.





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