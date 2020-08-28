بعد عودتها.. محافظ المنيا يؤدي صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين

أدى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صلاة الجمعة اليوم بمسجد صلاح الدين، عقب توقفها لعدة أشهر بسبب تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد كبير من المصلين، وسط تطبيق والتزام المصلين بالإجراءات الاحترازية، وإرتداء الكمامة، والمصليات الخاصة، والحفاظ علي التباعد وترك مسافة بين المصلين.
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وأشاد المحافظ بالتزام المواطنين بجميع مساجد المحافظة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية حيث لم ترصد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة أية مخالفات أو خروج عن القواعد العامة والتي تم وضعها حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.
وقال الشيخ سلامة عبدالرازق، في خطبة الجمعة التي جاءت بعنوان " الأمل حياة" إننا في هذه الأيام أحوج ما نكون إلى غرس الأمل في نفوس الناس، واستنهاض الهمم، فالمؤمن الحق لا يعرف اليأس أو القنوط، (ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون)، مؤكدًا أن الأمل هو الطريق المستقيم لبناء الشخصية السوية، والأمل في وعد الله الذي لا يخلف الميعاد، وأن بعد العسر يسرا، وأن الليل مهما طال فلابد من طلوع الفجر وأن المنح تولد من رحم المحن.
وأضاف الشيخ سلامة عبدالرازق، أن الأمل في مغفرة الله وعفوه من مقاصد الشريعة الاسلامية، والله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسئ النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسئ الليل، فنحن في حاجة لغرس الأمل في النفوس، فالرسول صلي الله عليه وسلم، حثنا علي التبشير لا التنفير.