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محافظات

بعد عودتها.. محافظ المنيا يؤدي صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:35 م
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
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ايمن رياض
أدى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صلاة الجمعة اليوم بمسجد صلاح الدين، عقب توقفها لعدة أشهر بسبب تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد كبير من المصلين، وسط تطبيق والتزام المصلين بالإجراءات الاحترازية، وإرتداء الكمامة، والمصليات الخاصة، والحفاظ علي التباعد وترك مسافة بين المصلين.


وأشاد المحافظ بالتزام المواطنين بجميع مساجد المحافظة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية حيث لم ترصد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة أية مخالفات أو خروج عن القواعد العامة والتي تم وضعها حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

وقال الشيخ سلامة عبدالرازق، في خطبة الجمعة التي جاءت بعنوان " الأمل حياة" إننا في هذه الأيام أحوج ما نكون إلى غرس الأمل في نفوس الناس، واستنهاض الهمم، فالمؤمن الحق لا يعرف اليأس أو القنوط، (ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون)، مؤكدًا أن الأمل هو الطريق المستقيم لبناء الشخصية السوية، والأمل في وعد الله الذي لا يخلف الميعاد، وأن بعد العسر يسرا، وأن الليل مهما طال فلابد من طلوع الفجر وأن المنح تولد من رحم المحن.

وأضاف الشيخ سلامة عبدالرازق، أن الأمل في مغفرة الله وعفوه من مقاصد الشريعة الاسلامية، والله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسئ النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسئ الليل، فنحن في حاجة لغرس الأمل في النفوس، فالرسول صلي الله عليه وسلم، حثنا علي التبشير لا التنفير.
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