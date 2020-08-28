عن القبض على محمود عزت.. نائب بالشيوخ: عيون أمننا اليقظة تحمي جبهة مصر

أشاد عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن،عن محافظة دمياط المهندس وليد صلاح التمامي، برجال الداخلية وأبطال الأمن الوطني، العيون الساهرة واليقظة،من أجل حماية الجبهة الداخلية من الارهابيين والمتطرفين والخونة، والذين يقفون سدا منيعا للحفاظ على مكتسبات الوطن العزيز ، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وقال التمامي، في بيان له اليوم:"بمناسبة نجاح الشرطة الباسلة، ورجال الامني الوطني الأشداء في القبض على القائم بأعمال مرشد جماعة الاخوان ومسئول التنظيم الدولي للجماعة،الإرهابي محمود عزت صباح اليوم الجمعة، في شقة سكنية في منطقة التجمع الخامس ،بعد هروبه لفترة طويلة ،يؤكد" صقور مصر،أنهم علي يقظة دائمة، حماية لمصرنا الغالية ، ضد اي اي محاولات إرهابية،أو تحركات خيانة".





وأضاف النائب المهندس وليد التمامي،أنه يجب الوقوف بكل اهتمام واحترام وتقدير، امام البطولات التي يسجلها ابطال الشرطة المصرية، فداء للوطن، وحماية للشعب المصري الكريم، ضد كل صور الجريمة، وخاصة ضد الإرهاب والتطرف والإرهابيين والمتطرفين.







