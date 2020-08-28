انخفاض أسعار الدواجن..فتح أسواق خارجية للتصدير ينقذ المربين من الخسائر

تشهد الأسواق انخفاضا فى أسعار الدواجن حتى وصل الكيلو إلي 16 جنيها ، مما يكون مصدر سعادة للمواطنين ، ولكنه يؤدى إلي خسائر كبيرة لمربى الدواجن بسبب ارتفاع تكلفة تربية الدواجن.





وفى هذا الصدد، أكد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين أن تدني الأسعار حاليا ووصول كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعه من 16 إلى 17 جنيها يؤدي لخسائر كبيرة لمزارعي الدواجن بسبب ارتفاع تكلفة تربية الدواجن من أعلاف وأدويه وكتاكيت وايدي عامله ولوازم أخري.





وأشار " أبوصدام" فى تصريحات لـ " صدى البلد " إلي أن انخفاض أسعار الدواجن يهدد حلم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء .





ولفت " نقيب الفلاحين" إلي أن انتاج مصر حاليا وصل الي1.6 مليار طائر والفجوة الموجودة ما بين الإنتاج والاستهلاك حوالي 5% فقط.





وأشار إلى أن أسباب انخفاض أسعار الدواجن يرجع إلى كثرة المعروض مع قلة الطلب ومع عدم انتشار أمراض وبائية زاد الإنتاج و في ظل انخفاض القوة الشرائية للمواطنين نتيجة لتدني الأحوال الاقتصادية الحالية خاصة مع وجود مخزون بالثلاجات لدى الكثيرين من لحوم عيد الأضحي.





وناشد " نقيب الفلاحين" بضرورة دعم صناعة الدواجن والعمل علي فتح أسواق خارجية لتصدير الفائض حفاظا علي هذه الصناعة المهمة من الانهيار.