دراسة جديدة تكشف.. أفضل كمامة تحمي من كورونا بنسبة 99.9%

وكان الشخص الذي يقف على بعد 6 أقدام بدون قناع خطرًا أكبر بما يصل إلى 1000 مرة من استنشاق الرذاذ أكثر من 1.5 قدم من شخص لديه قناع.

ظهرت المزيد من الأدلة على أن ارتداء الأقنعة يمكن أن يمنع الشخص المصاب من نشر فيروس كورونا الجديد للآخرين، و وجدت دراسة جديدة أن أغطية الوجه المصنوعة منزليًا من القطن تمنع 99.9 بالمائة من القطرات المعدية من الرش في الهواء عندما يسعل شخص ما أو يتحدث، والأقنعة الجراحية تمنع 100 بالمائة من القطرات.





وأظهرت الاختبارات أن الشخص الذي يقف على بعد ستة أقدام من شخص بدون قناع كان خطر استنشاق الرذاذ أكبر بما يصل إلى 1000 مرة من شخص يقف على بعد 1.5 قدم من شخص يسعل يرتدي قناعًا.





علاوة على ذلك ، حتى القناع القطني أحادي الطبقة المصنوع منزليًا قلل من عدد القطرات المعدية بأكثر من 1000 ضعف.



