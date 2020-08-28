دراسة جديدة تكشف.. أفضل كمامة تحمي من كورونا بنسبة 99.9%

نشرت صحيفة الديلي ميل، دراسة حديثة حول تأثير الأقنعة الجراحية وأغطية الوجه القطنية المصنوعة منزليًا، وقاموا بتجربتها على ستة اشخاص متطوعين للتأكد من درجة حمايتها من فيروس كورونا.
وكان الشخص الذي يقف على بعد 6 أقدام بدون قناع خطرًا أكبر بما يصل إلى 1000 مرة من استنشاق الرذاذ أكثر من 1.5 قدم من شخص لديه قناع.
وقللت الأقنعة القطنية المصنوعة منزليًا من عدد القطرات المعدية بنسبة 99.9٪ ، لكن الأقنعة الجراحية لا تسمح للقطرات الصفرية بالتسرب في الهواء.
ظهرت المزيد من الأدلة على أن ارتداء الأقنعة يمكن أن يمنع الشخص المصاب من نشر فيروس كورونا الجديد للآخرين، ووجدت دراسة جديدة أن أغطية الوجه المصنوعة منزليًا من القطن تمنع 99.9 بالمائة من القطرات المعدية من الرش في الهواء عندما يسعل شخص ما أو يتحدث، والأقنعة الجراحية تمنع 100 بالمائة من القطرات.
وأظهرت الاختبارات أن الشخص الذي يقف على بعد ستة أقدام من شخص بدون قناع كان خطر استنشاق الرذاذ أكبر بما يصل إلى 1000 مرة من شخص يقف على بعد 1.5 قدم من شخص يسعل يرتدي قناعًا.
علاوة على ذلك ، حتى القناع القطني أحادي الطبقة المصنوع منزليًا قلل من عدد القطرات المعدية بأكثر من 1000 ضعف.
يقول الفريق ، من معهد روزلين بجامعة إدنبرة في المملكة المتحدة ، إن النتائج تظهر أهمية ارتداء غطاء الوجه في الأماكن العامة ، حتى إذا كنت مصابًا بـ COVID-19 ، فأنت لا تسبب مرضًا للآخرين.
وقال الدكتور بول ديجارد ، رئيس قسم علم الفيروسات في جامعة إدنبرة: "الرسالة البسيطة من بحثنا هي أن أقنعة الوجه تعمل".
"إن ارتداء غطاء للوجه سيقلل من احتمالية أن ينقله شخص مصاب بالفيروس دون علمه."
وجدت العديد من التقارير أن أنواعًا مختلفة من الأقنعة يمكن أن تمنع الرذاذ من دخول الجهاز التنفسي.
أظهر آخر أن ارتداء N99 كان الأكثر فاعلية في الحد من مخاطر الإصابة بـ فيروس كورونا أثناء استخدام قميص قطني أو مشدود على الرقبة كغطاء يوفر بالكاد أي حاجز.