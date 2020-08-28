حوار خاص مع خبير الفضاء المصري أحمد فريد: حياة البشر على المريخ قريبا| فيديو

السباق المتجدد إلى الفضاء على مدار أكثر من خمسين عاما وصل إلى حد الحياة هناك، الفراغ القابع في الكون يود البشر ملؤه بالحياة، وأقدمت عدد من الدول على اقتحام هذا المجال، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة التي أطلقت «مسبار الأمل» في يوليو الماضي للكوكب الأحمر، ويحاور «صدى البلد»، أحمد فريد متحكم مركبات فضائية في عمليات الفضاء في وكالة الفضاء الألمانية، ومرشح عالم رائد فضاء في برنامج «بوسوم» الأمريكي ورئيس المجموعة الأفريقية في فيدرالية ملاحة الفضاء الدولية.





سباق 2020.. بعد مسبار الأمل الإماراتي ورحلات الصين والولايات المتحدة.. هل الحياة على المريخ ممكنة ؟

نعم الحياة على المريخ ممكنة وستشهد العقود القادمة انتقال البشر إلى المريخ، ويتشابه كوكبي الأرض والمريخ في العديد من الخصائص التي تأهل الكوكب الأحمر لحياة البشر على سطحه، وبحسب ما توصل إليه الخبراء فإن كوكب الارض لن يصبح صالحا للحياة على سطحه في غضون فترة ليست بعيدة لهذا يتم البحث عن بديل، وأصبح التنافس قوي للهبوط عليه أو التواجد بالمدار.





وهل تشارك محطة الفضاء الألمانية في هذا السباق ؟

نعم ولكن بطريقة غير مباشرة، حيث تتم معاملة المحطة الألمانية بالاتحاد الأوروبي، الذي يسعى حاليا لتدشين ما يسمى «مون فيلادج» وهي بناء محطة على القمر يتم من خلالها تسهيل مهمة الوصول إلى المريخ، وللتبسيط فهي بمثابة محطة استراحة بين الكوكبين – الأرض المريخ – نظرا لأن أقل مسافة بينهما وهما على مدار واحد تصل من 6 أشهر حتى 3 سنوات.





بعد المريخ.. ما السباق القادم في الفضاء ؟

الفترة القادمة سيتم تدشين محطة «جاتواي تو ذا مون» وهي عبارة عن محطة في الفضاء ولكن حول القمر وليس الأرض مثل محطة الفضاء الدولية، وسيكون فيها رواد فضاء يجرون تجارب خلال دورانها حول القمر ومنها أيضا رحلات للقمر والمريخ.





في رأيك.. ما مستقبل مصر في مجال الفضاء ؟

مصر كغيرها من الدول التي تتخذ خطوات صحيحة لتنفيذ خطة ما، ومنها مجال الفضاء، وبدأت الدولة بالخطوة الأولى وهي بناء وكالة الفضاء المصرية وأعتبر وجودها عنوان الدولة في مجال الفضاء، ولا ننسى أن مصر هي اول دولة في الشرق الأوسط تطلق قمر صناعي (ستالايت).





هل فكرت في تبادل المعلومات ونقل الخبرات لمصر؟

بالفعل قابلت رئيس الهيئة وتحدثنا عن إمكانية حدوث ذلك، ومستقبل مصر والهيئة في مجال الفضاء، وحتى الآن لا أملك تصريحات رسمية بالخطوات التي سستخذها مصر في هذا المجال.





بالتزامن مع قضايا المياه.. كيف نستخدم علوم الفضاء في استكشاف المياه الجوفية ؟

في علوم الفضاء أكثر من مهمة علمية، أبرزها الكشف عن السوائل في باطن الأرض، وبناء عليها يتم عن طريقها مقاييس الجاذبية، فالمنطقة التي تحتوي على سوائل أكثر في منطقة أرضية تكون ذات كتلة أقل، وتشمل السوائل مياه جوفية أو بترول أو غيرها.





في رأيك.. لماذا علوم الفضاء ليست ضمن أولويات الشعب المصري للدراسة والمعرفة؟

الاهتمام قليل بالفضاء سواء من قبل الشعب أو الدولة، وحتى الآن لا يوجد اهتمام توعوي لعلوم الفضاء.





ما حقيقة نقل فيروس كورونا (كوفيد -19) للأبد في الفضاء؟

ينتقل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من خلال الجهاز التنفسي للشخص أو السوائل الناتجة عنه، وفي حالة صعود شخص للفضاء وهو حاملا للعدوى سينقلها إلى الموجودين بمحطة الفضاء الدولية بالكامل وستتحول إلى محطة موبوءة، تصيب كل من فيها بالعدوى وهذا يجعل حياتهم في خطر نظرا للمدة الطويلة التي يمكوثها في الفضاء وتصل لعدة أشهر.





ولكن هذا حتى الآن لم يحدث نظرا لأن رائد الفضاء يمر بعدة مراحل قبل إتمام المهمة وأبرزها الفحص الطبي المستمر وعزله لفترة محددة عن العائلة والمجتمع، فضلا عن اعتماد معظم الرحلات حاليا على سفر أجهزة ومعدات وليس الاعتماد الكلي على رائد الفضاء، مع توقف صعودهم للفضاء منذ بداية جائحة كورونا مقارنة بالسابق.





التحكم على الأرض أم التواجد بالفضاء.. أيهما أصعب ؟

المسئولية كبيرة في الحالتين، ولكن سأتحدث عن التحكم من الأرض بحكم طبيعة عملي فهي مهمة تحتاج إلى دقة وتركيز شديد، لأن كل ما يحدث في الفضاء يكون صادر عن أوامر من الأرض فضلا عن مسئولية صحة رائد الفضاء وإتمام العمليات الذي يجريها في الفضاء، ويتم ذلك من خلال كاميرات ويتم إرسال الأوامر والمتابعة من خلال قمر صناعي يصل بين كوكب الأرض ومحطة الفضاء الدولية.





على المستوى الشخصي.. هل تعتبر نفسك خليفة دكتور فاروق الباز ؟

دكتور فاروق الباز قيمة وقامة، ونموذج مشرف لمصري ذو مكانة عالمية قوية جدا، وأرى من خلال تجربة نجاحه أن البعض يعتقد أن الشخص ينجح بسبب سفره للخارج ولكن هذه النظرية خاطئة فالنجاح يتوقف على مجهود الشخص وإعداده لتحقيق هذا الحلم، والسفر جزءا من الإعداد.



