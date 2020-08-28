وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقدان نادي الحرية للمعاقين.. ويشهدان مباراة للكرة الطائرة جلوس بالصالة المغطاة

في ختام زيارته الميدانية لمحافظة بورسعيد، تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،اليوم الجمعة، نادى الحرية الرياضي للمعاقين؛ لمعاينة النادي، ورصد كافة احتياجاته من الأعمال الإنشائية ورفع كفاءته.





وشهد الوزير والمحافظ مباراة كرة طائرة جلوس أقيمت بالصالة المغطاة بالنادي والتي أنهت الوزارة بالتعاون مع المحافظة استكمال إنشائها وتطويرها بشكل كامل بتكلفة مالية بلغت 4 مليون و500 ألف جنيه، وذلك بعد توقف الأعمال الإنشائية بها منذ عام 1993م.





وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالمستوى المتميز للاعبي كرة الطائرة جلوس أعضاء نادي الحرية الرياضي للمعاقين ببورسعيد، وتنوع الأنشطة المقدمة بالنادي لخدمة الأعضاء.





وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على دعم ورعاية أبناء مصر من ذوى القدرات والهمم، وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم، وتنفيذ المشروعات والبرامج المخصصة، وتوفير كود الإتاحة لهم داخل المنشآت الشبابية والرياضية في إطار سياسة الوزارة لدمجهم في الأنشطة المختلفة، لافتًا إلى القدرات والمهارات التي يتمتع بها ذوو القدرات والهمم، وتحقيقهم للعديد من الإنجازات في شتي المجالات.





وشملت جولة الدكتور أشرف صبحي بمحافظة بورسعيد التي بدأها مساء أمس بزيارة المدينة الرياضية، ومتابعة تدريبات البراعم المشاركين في المشروع القومي لموهوبي الإسكواش، ولقاء حواري مع شباب بورسعيد ، إضافة إلى المشاركة في ماراثون للدراجات بأنفاق بورسعيد صباح اليوم.