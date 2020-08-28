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توك شو

بعد أغنية الجسمي.. استشاري علاقات أسرية: الطبطبة مطلب جماعي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:33 م
المشكلات الزوجية
المشكلات الزوجية
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البهي عمرو
قال إيهاب معوض إستشاري العلاقات الأسرية، إن الطبطبة هي تلك المرتبطة بالأمان والحنان، موضحًا أن المرأة الاكثر احتياجًا لهذه الأشياء.

وأضاف إستشاري العلاقات الأسرية، خلال مداخلة هاتفية بـ قناة " دى إم سي" تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن الجميع فى الأيام الماضية تفاعل مع أغنية بالبنط العريض لـ الفنان حسين الجسمي.

ولفت استشاري العلاقات الأسرية، إلى أن الأغنية من الممكن ان تؤثر على حياة الفتيات، مؤكدًا أن الفتيات رومانسيات ولذلك يتأثرن بهذه الأشياء.

وأشار إلى أن الفنان كاظم الساهر غنى من قبل "سلامتك من الأه" والجميع تفاعل معه وأصبح محبوب الجميع.

وأوضح إستشاري العلاقات الأسرية، أن الطبطبة احتياج جماعي سواء للفتايات أو للشباب.
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