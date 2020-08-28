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فوائد ركوب الدراجات للصحة.. تفاصيل

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 04:59 م
فوائد ركوب الدراجات
فوائد ركوب الدراجات
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نهى هجرس
أصبح ركوب الدراجات من أفضل الأنشطة الرياضية، ومفيدًا باعتباره تمرينًا صحيًا، كما أنه يساعد على فقدان الوزن بشكل كبير، ويعمل على زيادة مناعة الجسم.

ذكر موقع "healthline" أبرز فوائد ركوب الدراجات على الصحة.


ركوب الدراجات لا يحتاج إلى الكثير من الوقت، كما أنها تتناسب مع جميع الأعمار، وتقدم نفس الفوائد الصحية عبر الطرز، مع عدم وجود تلوث للهواء وعدم تلوث ضوضاء وكونها آمنة ومعقولة التكلفة.

وركوب الدراجة تمرين شامل، وممارسة الجسم بالكامل مع فوائد هائلة للرئتين، وركوب الدراجات هو الترياق المثالي لجميع أمراض نمط الحياة، والعمل في نوبات وساعات عمل طويلة كل ذلك أدى إلى السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري والاكتئاب وقلة النوم وأمراض القلب وحتى السرطان. 

كما أن ركوب الدراجات هو العلاج الوحيد لجميع هذه الأمراض، وحتى منظمة الصحة العالمية أقرت أن ركوب الدراجات يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري، إنه يحسن قوة العضلات، والرفاهية العامة، ونوعية النوم وكذلك الصحة العقلية، مما يؤدي إلى زيادة المناعة.
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