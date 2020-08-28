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تعليم

طلاب تنسيق 2020.. تعرف على برنامج التغذية العلاجية باقتصاد منزلي حلوان

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:43 م
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
أعلنت كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان عن قبولها طلاب الثانوية العامة  بتنسيق ٢٠٢٠ ببرنامج التغذية العلاجية . 


ويعد أول برنامج للتغذية العلاجية بنظام الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية فى مصر والشرق الأوسط . 


ويهدف البرنامج إلى 


- تقديم  خدمة تعليمية متميزة فى مجال التغذية العلاجية 


- إعداد خريج مؤهل  كأخصائى تغذية علاجية لديه القدرة على التفكير الابتكارى والقدرة على حل المشكلات بما يخدم المجتمع


 - يسعى أن يكون برنامج علمى وبحثى وخدمى متميز فى مجال التغذية العلاجية التطبيقية وفقا لمعايير الجودة العالمية.


- أن  يكون الخريج  لديه المهارات بكافة انواعها التى تمكنه من القدرة على توظيف الغذاء والتغذية في مجال صحة الإنسان للوقاية من الأمراض والعلاج 


النهوض بصحة الفرد من خلال دوره فى مجال التغذية العلاجية ويتضح ذلك من خلال:
-القدرة على تخطيط سياسة تغذية تدعم وتقدم نمط حياة صحى مع الاستمتاع فى الوقت ذاته بالطعام المقدم للمجموعات المختلفة من الناس وذلك من خلال فهمه ودرايته الكاملة بعلوم التغذية والأطعمة.
-القدرة على تطبيق الأسس العلمية للإدارة وأنظمة التخطيط والمتابعة وتقييم خدمات  التغذية، وكذلك التطبيق العملي لنظم تحسين الجودة .
-القدرة على الاستفادة من مهارات التفكير في الأوقات الحرجة وتوظيف الطرق العلمية فى البحث عن الحلول.

وتتوافر فرص العمل  لخريجي هذا البرنامج فى: 

تخصص القطاع الصحي بالكامل سواء المستشفيات الحكومية والاستثمارية.

-المراكز العلاجية، والمعاهد الطبية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

-مراكز للتأهيل الطبى والجهات والمؤسسات التي تقدم خدمات التغذية  للجماعات مثل مراكز رعاية المسنين والمدن الجامعية.

-المراكز البحثية والوزارات والهيئات التي  تقدم خدمات تقييم الحالة الغذائية وتقديم التثقيف الغذائي وإيجاد الحلول للمشكلات التغذوية ووضع السياسيات التغذوية.

وتكون مدة الدراسة ببرنامج التغذية العلاجية أربع سنوات دراسية وينقسم العام الدراسى على فصلين دراسيين، ويتطلب الحصول لنيل درجة البكالوريوس  ان يجتاز الطالب بنجاح ١٣٧ ساعة معتمدة وذلك على مدى ٨ فصول دراسية على الأقل بالإضافة إلى الفصل الصيفي، ومقسمة إلى أربعة مستويات دراسية بالإضافة إلى التدريب الميداني العملي بالمستشفيات وذلك للحصول على الدرجة، ويجوز بعد موافقة مجلس الكلية عرض مقررات دراسية  فى فصل صيفي وفقا للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الكلية.

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