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رياضة

أحمد بلال: مروان محسن وبادجي لا يستحقان التواجد في الأهلي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:25 م
أحمد بلال
أحمد بلال
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منتصر الرفاعي
أكد أحمد بلال نجم الأهلي السابق، أن رمضان صبحي أخطأ في قرار الرحيل عن النادي الأهلي، وكان لابد أن ينتقل إلي أوروبا واللعب في أحد الدوريات الأقل وعدم ضياع فرصة الاحتراف. 

وأضاف أحمد بلال  خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "وبكل صراحة : الأهلي حسم بطولة الدوري، والزمالك لن يستطيع تحقيق العودة من جديد لأن فارق النقاط كبير بين الأهلي والزمالك، ومن الصعب خسارة الاهلي 5 مباريات". 

وأكمل: مروان محسن لا يستحق التواجد داخل النادي الأهلي، وهذا الكلام أيضا ينطبق علي أليو بادجي، فلابد أن يكون هناك تدعيم لمركز الهجوم، ولا بد من عودة وليد أزارو. 

وأختتم بلال : فايلر بعد كورونا لا يقدم أداء ممتع مثلما كان قبل كورونا، ولابد أن يكون هناك تصحيح في مراكز اللاعبين من أجل الإستعداد لبطولة أفريقيا".
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