أحمد بلال: مروان محسن وبادجي لا يستحقان التواجد في الأهلي

أكد أحمد بلال نجم الأهلي السابق، أن رمضان صبحي

في قرار الرحيل عن النادي الأهلي، وكان لابد أن ينتقل إلي أوروبا واللعب في أحد الدوريات الأقل وعدم ضياع فرصة الاحتراف.

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