المصلون عن أداء أول صلاة جمعة منذ كورونا: فرحتنا متتوصفش

سادت حالة من السعادة والفرحة الغامرة، بين جموع المصلين بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بكفر الشيخ، والذي يعد أكبر المساجد وأقدمها وأشهرها، وذلك عقب أداء أول صلاة جمعة بعد توقف استمر لمدة 5 شهور بسبب جائحة كورونا.





وحرص المصلون على الذهاب إلى المسجد ملتزمين بالإجراءات الوقائية، حاملين أدوات التعقيم الشخصية، وملتزمين بإجراءات التباعد الاجتماعي داخل المسجد، حرصًا على سلامة المصلين.





قال محمد خالد لعدسة صدى البلد: "فرحتنا النهاردة ماتتوصفيش بعد صلاة الجمعة في المسجد من 5 شهور"، لافتا الي التزامه هو واسرته بالاجراءات الاحترازية التي اعلنت عنها الاوقاف مسبقا.





وأشاد يوسف احمد بحالة التنظيم داخل المسجد والتزام المصلين بالاجراءات الاحترازية مما بعث الامان في نفوسهم اثناء صلاة الجمعة متمنيا، الا تغلق المساجد مرة أخرى.





وفي سياق متصل، اتخذت مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا على سلامة المصلين تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف.





وبذل أئمة المساجد والعمال بمساعدة ومعاونة الأهالي، جهودًا مضنية في أعمال النظافة والتعقيم لا سيما سجاد المساجد، بالمواد المطهرة والمعقمة، حرصًا على عدم انتشار فيروس كورونا المستجد.





ومن ناحية أخرى، شدد أئمة المساجد من خلال تعليق لافتات "بنرات" على المصلين بضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة والتقبيل، وضرورة إحضار السجادة الخاصة بكل مصلٍ لأداء الصلاة عليها.