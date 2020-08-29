سنة نبوية.. لا تنسى صيام السبت يوم عاشوراء

يحل علينا اليوم السبت الموافق 29 اغسطس 2020م و10 محرم 1442هجرية، يوم عاشوراء، والذي حث النبي على صيامه لفضله الكبير.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز صوم يوم عاشوراء منفردًا دون صيام يوم قبله أو بعده، وهذا العام يوافق يوم السبت ويجوز هذا أيضًا.





وأوضحت الدار في فتوى لها عبر "فيس بوك"، أن الجمهور من العلماء يرى أنَّه يجوز صيام يوم السبت منفردًا إذا كان هناك سببٌ لهذا الصوم؛ وذلك كما إذا وافق يوم السبت عادةً للصائم؛ كمَنْ يصوم يومًا ويُفْطِر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان مَثَلًا، أو إذا صام الشخص يوم قبل السبت أو يومًا بعده.





وأضافت أن من صام تاسوعاء وعاشوراء فصيامه صحيح ولا يلزمه يوم ثالث.





وردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها "إذا نويت الصيام قضاءً ثم نسيت وأكلت ثمرة فاكهة، فهل أكمل صيامي؟ قائلة: أكملى صومكِ طالما انك كنتِ ناسية، فمجرد أن تذكرتِ فأخرجى ما فى فمكِ فورًا وأكملى صوم اليوم، والصوم صحيح ولا حرج فى ذلك.