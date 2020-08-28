أهالي الفيوم عن عودة صلاة الجمعة: نشعر بسعادة كبيرة

أعرب المصلون بمسجد ناصر الكبير بمحافظة الفيوم عن سعادتهم ، عقب انتهاء من أداء لأول صلاة جمعة بعد إعادة افتتاح المساجد مرة أخرى لصلاة الجمعة، حيث استمر إغلاقها عدة أشهرأمام التجمعات بسبب فيروس كورونا.
يقول مهندس محمد حمدى صادق من أبناء حى الورشة: الحمد لله عز وجل أن تم افتتاح مساجد الرحمن
لصلاة الجمعة مرة أخرى ، ونحن سعداء بافتتاح المسجد بعد فترة طويلة وأسعد لالتزام
جميع المصلين بالقواعد المنظمة من ارتداء الكمامة والدخول بمصلاه إلى المسجد .
وأضاف مصطفى شرابي: أنا سعيد كل السعادة
بأدائى أول صلاة جمعة فى المسجد ، وأشكر مديرية أوقاف الفيوم على
الإجراءات الاحترازية التى قامت بها فى جميع مساجد المحافظة من تهوية وتعقيم
ونظافة ، والالتزام بتوقيت خطبة الجمعة .
محمد عبد الله الشريعي: لقد أثلجت وزارة الأوقاف صدورنا عقب قرار فتح مساجد الرحمن على مستوى محافظات
مصر لإقامة صلاة الجمعة ، وهى سعادة ربنا يدومها .
محمود مصطفى شرابى: فتح مساجد الرحمن لصلاة الجمعة ، شئ
أدخل علينا السرور ، لأن تقام صلوات الله
عز وجل ، خاصة صلاة الجمعة جماعة بالمساجد ، وكان احساسى رائع
لعودة الصلاة الى المساجد .
جمال محمد فتحى: الحمد لله لعودة صلاة الجمعة مرة اخرى ، والمصليين والحمد لله ملتزمين بكافة القواعد
المنظمة للصلاة .
أحمد فتحى: نحمد ربنا ان فترة انقطاع صلاة الجمعة لم تطول أكثر من
ذلك والإجراءات الاحترازية بالمسجد رائعة.
الدكتور ربيع السودانى نقيب صيادلة الفيوم: نتمنى الخير لمصر والمشهد فى صلاة الجمعة اليوم اكثر من رائع والاهالى ملتزمين بالقواعد الخاصة بأداء صلاة الجمعة بالمساجد ، ربنا يخلى بلدنا ويحفظها من كل سوء.
كان الدكتور أحمد
الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نايئٔب المحافظ، قد أدى صلاة الجمعة بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم،
بعد إعادة افتتاح المساجد مرة أخرى لصلاة الجمعة، حيث استمر إغلاقها عدة أشهر أمام
التجمعات بسبب فيروس كورونا.
ألقى الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة،
تحدث خلالها عن سماحة الإسلام ووسطيته، وكذلك نعم الله تعالى على عباده التى لا تعد
ولا تحصي، وفضل عودة صلاة الجمعة بالمساجد، كما تحدث عن فضل شهر المحرم وثواب صيام
يوم عاشوراء الذي يكفر ذنوب سنة ماضية، ودعا جميع المصلين إلى التحلي بأخلاق الإسلام
وآدابه.
واطمأن محافظ الفيوم على تطبيق الإجراءات الوقائية
لاستقبال المصلين لآداء صلاة الجمعة، وأكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية،
والحفاظ على المسافات بين المصلين، والتطهير المستمر للمساجد قبل وبعد الصلاة، حفاظًا
على سلامة زوار بيوت الله، مؤكدًا أن الوقاية خير من العلاج، وأن الالتزام بتوجيهات
وزارتي الصحة والأوقاف هدفه سلامة المصلين من العدوى بالأمراض.