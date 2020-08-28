أهالي الفيوم عن عودة صلاة الجمعة: نشعر بسعادة كبيرة

أعرب المصلون بمسجد ناصر الكبير بمحافظة الفيوم عن سعادتهم ، عقب انتهاء من أداء لأول صلاة جمعة بعد إعادة افتتاح المساجد مرة أخرى لصلاة الجمعة، حيث استمر إغلاقها عدة أشهرأمام التجمعات بسبب فيروس كورونا.





يقول مهندس محمد حمدى صادق من أبناء حى الورشة: الحمد لله عز وجل أن تم افتتاح مساجد الرحمن لصلاة الجمعة مرة أخرى ، ونحن سعداء بافتتاح المسجد بعد فترة طويلة وأسعد لالتزام جميع المصلين بالقواعد المنظمة من ارتداء الكمامة والدخول بمصلاه إلى المسجد .

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وأضاف مصطفى شرابي: أنا سعيد كل السعادة بأدائى أول صلاة جمعة فى المسجد ، وأشكر مديرية أوقاف الفيوم على الإجراءات الاحترازية التى قامت بها فى جميع مساجد المحافظة من تهوية وتعقيم ونظافة ، والالتزام بتوقيت خطبة الجمعة .





محمد عبد الله الشريعي: لقد أثلجت وزارة الأوقاف صدورنا عقب قرار فتح مساجد الرحمن على مستوى محافظات مصر لإقامة صلاة الجمعة ، وهى سعادة ربنا يدومها .





محمود مصطفى شرابى: فتح مساجد الرحمن لصلاة الجمعة ، شئ أدخل علينا السرور ، لأن تقام صلوات الله عز وجل ، خاصة صلاة الجمعة جماعة بالمساجد ، وكان احساسى رائع لعودة الصلاة الى المساجد .





جمال محمد فتحى: الحمد لله لعودة صلاة الجمعة مرة اخرى ، والمصليين والحمد لله ملتزمين بكافة القواعد المنظمة للصلاة .





أحمد فتحى: نحمد ربنا ان فترة انقطاع صلاة الجمعة لم تطول أكثر من ذلك والإجراءات الاحترازية بالمسجد رائعة.





الدكتور ربيع السودانى نقيب صيادلة الفيوم: نتمنى الخير لمصر والمشهد فى صلاة الجمعة اليوم اكثر من رائع والاهالى ملتزمين بالقواعد الخاصة بأداء صلاة الجمعة بالمساجد ، ربنا يخلى بلدنا ويحفظها من كل سوء.

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نايئٔب المحافظ، قد أدى صلاة الجمعة بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، بعد إعادة افتتاح المساجد مرة أخرى لصلاة الجمعة، حيث استمر إغلاقها عدة أشهر أمام التجمعات بسبب فيروس كورونا.

ألقى الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة، تحدث خلالها عن سماحة الإسلام ووسطيته، وكذلك نعم الله تعالى على عباده التى لا تعد ولا تحصي، وفضل عودة صلاة الجمعة بالمساجد، كما تحدث عن فضل شهر المحرم وثواب صيام يوم عاشوراء الذي يكفر ذنوب سنة ماضية، ودعا جميع المصلين إلى التحلي بأخلاق الإسلام وآدابه.

واطمأن محافظ الفيوم على تطبيق الإجراءات الوقائية لاستقبال المصلين لآداء صلاة الجمعة، وأكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والحفاظ على المسافات بين المصلين، والتطهير المستمر للمساجد قبل وبعد الصلاة، حفاظًا على سلامة زوار بيوت الله، مؤكدًا أن الوقاية خير من العلاج، وأن الالتزام بتوجيهات وزارتي الصحة والأوقاف هدفه سلامة المصلين من العدوى بالأمراض.