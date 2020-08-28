أخبار الرياضة.. بيراميدز يتخلى عن رمضان صبحي.. حقيقة إحالة إبراهيم نور الدين إلى التحقيق بسبب الأهلي.. التحقيق مع 4 مسئولين فى الدورى.. ميسي يحلم بالكرة الذهبية فى مانشستر سيتي

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :





فى مفاجأة من العيار الثقيل .. تخلى نادي بيراميدز عن إتمام مفاوضاته مع رمضان صبحى لاعب هدرسفيلد الإنجليزى بسبب ارتفاع المقابل المادي المطلوب للتفريط فى خدماته .





