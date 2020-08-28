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رياضة

أخبار الرياضة.. بيراميدز يتخلى عن رمضان صبحي.. حقيقة إحالة إبراهيم نور الدين إلى التحقيق بسبب الأهلي.. التحقيق مع 4 مسئولين فى الدورى.. ميسي يحلم بالكرة الذهبية فى مانشستر سيتي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:39 م
موجز الرياضة صدى
موجز الرياضة صدى البلد
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محمد السعيد
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

فى مفاجأة من العيار الثقيل .. تخلى نادي بيراميدز عن إتمام مفاوضاته مع رمضان صبحى لاعب هدرسفيلد الإنجليزى بسبب ارتفاع المقابل المادي المطلوب للتفريط فى خدماته .

كشف عزمى مجاهد مدير ادارة المتابعة فى اتحاد الكرة حقيقة إحالة الثنائى ابراهيم نورالدين ومحمود البنا إلى التحقيق بسبب هدف مروان محسن فى مرمى الجونة وارتكاب احمد فتحى خطأ قبل تقدم الأهلي.

يفتتح المستشار مرتضى منصور رئيس  نادي الزمالك عدة منشآت داخل النادي تم إنشاؤها مؤخرا فى حضور كوكبة من مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الشعب ونجوم الرياضة فى الزمالك والأهلى  والفن ورجال الصحافة والإعلام .

طالب مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين المسؤولين عن الرياضة والإعلام بضرورة إغلاق قناتي النادي الأهلي والزمالك.


قررت لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد بندارى فتح باب التحقيق مع ٤ مسؤولين بمختلف أندية الدورى خلال أيام بعد الهجوم الضارى من جانبهم على الحكام.   

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول،  موقف ناديه من التعاقد مع ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

كشف تقرير إسباني كواليس حوار اللاعب ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني مع بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي.


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