اليوم.. انطلاق الدورة الثامنة لتأهيل معلمي التربية الدينية بمسجد النور

تنطلق فعاليات الدورة التدريبية المشتركة الثامنة لتنمية مهارات معلمي التربية الدينية الإسلامية، على مدار اليوم وغدا، بمسجد النور بالعباسية، مع مراعاة جميع إجراءات التباعد الاجتماعي، والتزام جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.





يأتى ذلك برعاية من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، وفي إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم بشأن تنمية مهارات المعلمين.





يحاضر في هذه الدورة كل من: الدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين الأسبق بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، وأ.د رمضان حسان رئيس قسم اللغة العربية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، والركتور محمود فؤاد مستشار التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم.