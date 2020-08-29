AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

اليوم.. انطلاق الدورة الثامنة لتأهيل معلمي التربية الدينية بمسجد النور

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:01 ص
مسجد النور
مسجد النور
Advertisements
محمد شحتة
تنطلق فعاليات الدورة التدريبية المشتركة الثامنة لتنمية مهارات معلمي التربية الدينية الإسلامية، على مدار اليوم وغدا، بمسجد النور بالعباسية، مع مراعاة جميع إجراءات التباعد الاجتماعي، والتزام جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

يأتى ذلك برعاية من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، وفي إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم بشأن تنمية مهارات المعلمين.

يحاضر في هذه الدورة كل من: الدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين الأسبق بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، وأ.د رمضان حسان رئيس قسم اللغة العربية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، والركتور محمود فؤاد مستشار التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق الدورة السابعة لمعلمي التربية الدينية بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية

الأوقاف تنهي خدمة 2 من عمال المساجد

بعد توجيهات الرئيس السيسي.. الأوقاف تكشف جهودها في تأهيل وتدريب الأئمة

هاني تمام : نصوص القرآن والسنة هدفها تحقيق عبادة الله على بصيرة وعلم

سالم أبو عاصى: الأوقاف طهرت منابرها من المتشددين وكشفت زيف الجماعات المتطرفة

دورة بالأوقاف: البحث الدقيق والفهم الصحيح للنص صمام أمان في مواجهة الفكر المتطرف

ترشيحاتنا

هاشتاج ادعم الزمالك ادعم ساسي يتصدر التريند.. مغردون: بنعتبرك ابن النادي مش مجرد محترف

لا تفسير لها حتى الآن.. أغرب 3 أشياء موجودة على الإنترنت

سنة نبوية.. لا تنسى صيام السبت يوم عاشوراء

إطلاق نار كثيف في طرابلس بعد إيقاف وزير الداخلية

على مسؤولية نائب المصري| 17 حالة كورونا بين فريقيّ المصري والأهلي قبل لقائهما غدا

التشكيل المتوقع للأهلي أمام المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استبدل الخبز الأبيض بالأسمر..7 نصائح تنسف الكرش

سقط من الطابق الثالث.. صدفة غريبة تنقذ رضيعا من الموت| فيديو

تجنبها.. طبيب أسنان يحذر من الآثار السلبية للكمامة على صحة الفم