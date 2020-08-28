افتتاح ورشة عمل لتدريب منسقي لجان الحماية بمحافظات شمال الصعيد





افتتح الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الجمعة، ورشة عمل تدريب منسقي ومشرفي لجان الحماية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وأعضاء لجان الحماية بمحافظات شمال الصعيد، التي تستضيفها محافظة الفيوم خلال الفترة من ٢٨ حتي ٣٠ أغسطس الجاري وذلك بحضور منسقى ومشرفي لجان حماية الطفل بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط.





فى بداية فعاليات الدورة التدريبية تم استعراض مهام وواجبات العاملين بمنظومة حماية الطفل، وآليات التشبيك بين الهيئات العاملة بمنظومة الحماية، وكذلك الإطار التشريعي والقانوني لنظام الحماية فى مصر.









نقل نائب محافظ الفيوم للحضور، تحيات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مثمنًا جهود المحافظ فى دعم البرامج والدورات التدريبية المتعلقة بحماية الطفل من كافة أنواع التمييز والعنف، كما رحب نائب المحافظ بـ "أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة" وجميع المشاركين فى الدورة التدريبية متمنيًا لهم دورة تدريبية ناجحة على أرض محافظة الفيوم واحة مصر الخضراء.





وأشاد "عماد" بالجهود التى يبذلها المجلس القومي للطفولة والأمومة في مجال دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم، لافتًا إلى أن الدولة تعمل في إتجاهات ومسارات تنموية متعددة، ولابد من التكامل بين هذه المسارات لتحقيق النتائج الإيجابية المرجوة، كما أشاد ب "مشغل تعليم الفتيات الحياكة غير التقليدية" الموجود بقرية شكشوك أحد المشروعات التي نفذها المجلس القومي للطفولة والأمومة على أرض المحافظة، موضحًا أن محافظ الفيوم وجه المسؤول عن مبادرة مشروعك بالمحافظة بضرورة توفير التمويل المالي اللازم للمتدربات بالمشغل لإقامة مشروعاتهن لكي تُدر لهن دخلًا يساعدهن على تربية أبناءهن وتحسين ظروفهن المعيشية.





وأوضح نائب المحافظ خلال كلمته، أن الفيوم من المحافظات الغنية بالمواقع السياحية والأثرية والبيئية المتفردة، وطالب المشاركين فى فعاليات ورشة العمل، بضرورة زيارة تلك المواقع للتعرف على معالم المحافظة المتميزة.





فيما أشارت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن محافظة الفيوم تُعد نموذجًا هامًا فى تفعيل عمل لجان حماية الطفولة وذلك من خلال الدعم الذي يوليه السيد محافظ الفيوم لكافة البرامج التى ينفذها المجلس القومي للطفولة والأمومة على أرض المحافظة ومنها برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم الذي يُنفذ فى 50 قرية من القري الأكثر احتياجًا بالمحافظة، بالتعاون مع 12 جمعية أهلية.





وأضافت "السنباطي" أن محافظات الصعيد تحتاج إلى المزيد من الاهتمام والتركيز على الأطفال المهمشين، ونحن بدورنا فى المجلس نُنفذ استراتيجية تهتم بصحة الأم والطفل، بجانب الاهتمام بالصحة والتعليم والحماية وتنظيم الأسرة والزواج المبكر والتسرب من التعليم وكافة الحقوق التى تتفق مع رؤية مصر 2030.





كما كشفت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن تنفيذ المجلس لعدة مبادرات منها "خط النجدة للطفل "16000" لتلقى كافة الشكاوي المتعلقة بممارسات العنف والتمييز ضد الأطفال والعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، كما أن المجلس بصدد زيادة عدد قنوات الإتصال فى مجال نجدة الطفل، وكذلك المجلس بصدد تنفيذ مبادرات أخرى بالشراكة مع بعض الوزارات.