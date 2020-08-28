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حوادث

8 سيارات نقل قلاب ولودر.. ضبط 9 أشخاص أثناء سرقتهم محجرا في القطامية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:52 م
ضبط محجر بدون ترخيص
ضبط محجر بدون ترخيص بداخله 8 سيارات نقل قلاب
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محمد صبرى


تمكن رجال الأمن من ضبط محجر بدون ترخيص بداخله عدد 8 سيارات نقل قلاب ولودر وقائديها حال قيامهم بسرقة المواد المحجرية بالقاهرة .

فقد تمكنت مديرية أمن القاهرة خلال حملة أمنية مكبرة بمشاركة قطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة إستهدفت منطقة أبو الهول بدائرة قسم شرطة القطامية من ضبط 9 أشخاص حال إستقلالهم (8 سيارات نقل قلاب محملة بالرمال – لودر بدون لوحات معدنية ) لقيامهم بسرقة المواد المحجرية بدائرة القسم .

كما أمكن ضبط ( خفير خصوصى ، مقيم بمحافظة القليوبية ) لقيامة بإدارة محجر كائن بدائرة القسم "بدون ترخيص" وبحوزته (مبلغ مالى – عدد 4 هواتف محمولة – دفتر كشف حساب ) 

وبمواجتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وبإرتكابهم الوقائع على النحو المُشار إليه بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، وخاصة فى مجال ضبط القائمين على سرقة المواد الحجرية .

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