8 سيارات نقل قلاب ولودر.. ضبط 9 أشخاص أثناء سرقتهم محجرا في القطامية









تمكن رجال الأمن من ضبط محجر بدون ترخيص بداخله عدد 8 سيارات نقل قلاب ولودر وقائديها حال قيامهم بسرقة المواد المحجرية بالقاهرة .





فقد تمكنت مديرية أمن القاهرة خلال حملة أمنية مكبرة بمشاركة قطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة إستهدفت منطقة أبو الهول بدائرة قسم شرطة القطامية من ضبط 9 أشخاص حال إستقلالهم (8 سيارات نقل قلاب محملة بالرمال – لودر بدون لوحات معدنية ) لقيامهم بسرقة المواد المحجرية بدائرة القسم .





كما أمكن ضبط ( خفير خصوصى ، مقيم بمحافظة القليوبية ) لقيامة بإدارة محجر كائن بدائرة القسم "بدون ترخيص" وبحوزته (مبلغ مالى – عدد 4 هواتف محمولة – دفتر كشف حساب )





وبمواجتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وبإرتكابهم الوقائع على النحو المُشار إليه بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



