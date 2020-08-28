لادا تكشف عن أرخص سيارة كروس أوفر.. فيديو

كشفت شركة "اوتوفاز" المصنعة لسيارات لادا عن نيتها لإطلاق نموذج كروس أوفر ولكن بمواصفات جيدة وأسعار منافسة جدا.





ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن السيارة الجديدة ستكون معدلة عن سيارات لادا جرانتا وتحمل تصميمها العديد من التحسينات من حيث المظهر.





وتأتي السيارة باللون الأسود، فإنه سيعطي لمسة مميزة لاختلاف لون السقف عن لون الهيكل الأساسي، كما تتميز السيارة بمقاعد 5 ركاب مكسوة بقماش مقاوم للماء والرطوبة ويمكن تدفئتها عبر نظام كهربائي.





وبالنسبة لنظام الفرامل فهي تتمتع بنظام abs وذلك فضلا عن حساسات استشعار الضوء والمطر ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر على الطرقات السريعة وحساسات خلفية لركن السيارة بأمان.





ومن المفترض أن يتم إصدار هذه السيارات بعلب سرعة ميكانيكية أوتوماتيكية بمحركات بـ4 أسطوانات بسعة 1.6 لتر وعزم 106حصان وأسعارها في روسيا تبدأ 9 آلاف دولار.



