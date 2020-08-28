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سيارات

لادا تكشف عن أرخص سيارة كروس أوفر.. فيديو

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 04:00 م
لادا
لادا
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أماني نوار
كشفت شركة  "اوتوفاز" المصنعة لسيارات لادا عن نيتها لإطلاق نموذج كروس أوفر ولكن بمواصفات جيدة وأسعار منافسة جدا.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن السيارة الجديدة ستكون معدلة عن سيارات لادا جرانتا وتحمل  تصميمها العديد من التحسينات من حيث المظهر.

وتأتي السيارة باللون الأسود، فإنه سيعطي لمسة مميزة لاختلاف لون السقف عن لون الهيكل الأساسي، كما تتميز السيارة بمقاعد 5 ركاب مكسوة بقماش مقاوم للماء والرطوبة ويمكن تدفئتها عبر نظام كهربائي.

وبالنسبة لنظام الفرامل فهي تتمتع بنظام abs  وذلك فضلا عن حساسات استشعار الضوء والمطر ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر على الطرقات السريعة وحساسات خلفية لركن السيارة بأمان.

ومن المفترض أن يتم إصدار هذه السيارات بعلب سرعة ميكانيكية أوتوماتيكية بمحركات بـ4 أسطوانات بسعة 1.6 لتر وعزم 106حصان وأسعارها في روسيا تبدأ 9 آلاف دولار.

يذكر أن شركة لادا تقوم بتعديل على سيارتها عن طريق شاشات تعمل باللمس، ويمكنها الاتصال مع أجهزة أندرويد عبر البلوتوث وفيها جهاز لبث إشارات الإنترنت اللاسكلية.
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