صافي واستادات.. الجبلاية تخطر أندية المظاليم بمواعيد مسحة كورونا.. مستند

أرسلت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني خطابات الى أندية القسم الثاني والثالث تتضمن تحديد مواعيد مسحة فيروس كورونا للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية فى الأندية.





وشملت الخطابات تحديد ٣٦ فردا من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية من كل فريق يتم إجراء مسحة فيروس كورونا على مستوى مناطق كرة القدم فى ربوع محافظات الجمهورية.

كما حددت اللجنة الخماسية فى خطابها إلى الأندية والمناطق ان شركة صافي هى المنوط بها إجراء مسحة فيروس كورونا وضرورة تجهيز الكشف باللاعبين والاداريين لاسيما وأن سيتم البدء فى مطلع شهر سبتمبر القادم.

كما أخطرت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني شركة استادات عبر فاكس رسمي بمواعيد إجراء مسحة كورونا فى مناطق كرة القدم بمختلف المحافظات عبر خطاب رسمي موجه إليها من وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى للجبلاية.



