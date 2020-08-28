الوكالة الأوروبية تطلق اختبارا لطائرة بوينج 737 ماكس.. شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز، تقريرأ رصد تفاصيل إعلان الوكالة الأوروبية بدء اختبار طائرة بوينج 737 ماكس.





وأعلنت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA أمس الخميس إنها تخطط لبدء اختبار طائرة بوينج 737 ماكس في فانكوفر الكندية اعتبارًا من 7 سبتمبر.





وستبدأ الرحلات التجريبية بعد أكثر من شهرين على إنهاء إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) وبوينج رحلات الاختبار على 737 ماكس، في خطوة يُنظر إليها كحجر أساس يعبر طريق الطائرة للعودة إلى الخدمة.





وقالت الوكالة في بيان لها: "بينما لا يزال يتعين على شركة بوينج اتخاذ بعض الإجراءات النهائية، فإن الوكالة ترى أن عملية إعادة التصميم نضجت بالإجمالى بما يكفي حاليًا للشروع باختبارات الطيران ، وهذا شرط أساسي للوكالة الأوروبية للموافقة على التصميم الجديد للطائرة."





وتم إخراج طائرة بوينج الأكثر مبيعًا من الخدمة منذ مارس 2019، بعد حادثين - رحلة ليون إير ورحلة الخطوط الجوية الإثيوبية - وقعا بفارق خمسة أشهر.





ووجدت الشركة نفسها بمواجهة دعاوى قضائية من عائلات الضحايا، وتساؤلات حول معايير اختبارات السلامة التي اتبعتها الشركة وإدارة الطيران الفيدرالية قبل الموافقة على تشغيل الطائرة ، و تسبب القرار بأزمة مالية في الشركة، التي يعود تاريخها لمئة وثلاثة أعوام خلت.





وأرجع المحققون الخلل لأخطاء في نظام التحكم بالطيران والذي تعمل بوينج على إصلاحه منذ أشهر بهدف تلبية متطلبات السلامة الجديدة.





وتأمل بوينج بإعادة 737 ماكس إلى الأجواء أوائل العام المقبل.