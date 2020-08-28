هل حسم أحمد فتحي موقفه مع الأهلي.. مصادر تجيب

كشفت مصادر خاصة أن موضوع عودة أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن قرار لعبه لبيراميدز الموسم المقبل لم يتم فتحه نهائيًا داخل القلعة الحمراء.





وقالت المصادر أن اللاعب لم يتحدث في الأمر ونفس الأمر لمسئولي الأهلي.





واضافت:" ألتقي فتحي مع محمود الخطيب رئيس الأهلي في موقفين.. في التدريبات وخلال زيارة محمود متولي مدافع الفريق بالمستشفي ولم يتم التطرق إلي شئ".



