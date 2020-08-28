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رياضة

هل حسم أحمد فتحي موقفه مع الأهلي.. مصادر تجيب

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:37 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة أن موضوع عودة أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن قرار لعبه لبيراميدز الموسم المقبل لم يتم فتحه نهائيًا داخل القلعة الحمراء.

وقالت المصادر أن اللاعب لم يتحدث في الأمر ونفس الأمر لمسئولي الأهلي.

واضافت:" ألتقي فتحي مع محمود الخطيب رئيس الأهلي في موقفين.. في التدريبات وخلال زيارة محمود متولي مدافع الفريق بالمستشفي ولم يتم التطرق إلي شئ".

وأوضحت المصادر: "نفس الأمر بالنسبة لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة الذي يتواجد مع اللاعب في التدريبات بشكل يومي ولم يتم الحديث عن اي شئ".
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