انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. الفلاحين: يهدد الوصول لحلم الاكتفاء الذاتى.. والزراعيين: تعليمات رئاسية بتوفير السلع بأسعار مخفضة

الزراعيين :

مصر لم تسجل اكتشاف أي حالة لدواجن تحمل فيروس كورونا





الفلاحين:

مربي الدواجن يواجهون خسائر كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف

انخفاض اسعار الدواجن يهدد حلم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء













تشهد الأسواق انخفاضا فى أسعار الدواجن حتى وصل الكيلو إلي 16 جنيها ، مما يكون مصدر سعادة للمواطنين ، ولكنه يؤدى إلي خسائر كبيرة لمربى الدواجن بسبب ارتفاع تكلفة تربية الدواجن.









أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين ورئيس قسم الإرشاد الزراعى، أن انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة الراهنة يعود إلى عدة أسباب من أهمها زيادة إنتاج مصر من الدواجن، وزيادة الاستثمارات فى هذا المجال.



وقال "خليفة"، لـ"صدى البلد"، إن وزارة الزراعة تقوم بمجهودات كبيرة فى توفير الدواجن واللحوم الحمراء بشكل كبير، لتغطية الاستهلاك وخفض الأسعار، يأتى ذلك بناءً على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وشدد نقيب الزراعيين على أن مصر لم تسجل اكتشاف أي حالة لدواجن تحمل فيروس كورونا حتى الآن بفضل يقظة مختلف الجهات الحكومية المسئولة.



وأوضح أن عدم عودة المطاعم بقوتها سبب فى تراجع الإقبال على الدواجن، مضيفا أن الدواجن يمكن فى أى وقت تعاود الارتفاع مرة لأنها تخضع لسياسة العرض والطلب.



أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 19 و20 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الدواجن الحمراء "الساسو" بين 20 و21 جنيها، أما سعر كيلو الدواجن البلدي فوصل إلى 38.50 جنيه، ويتراوح سعر كيلو الأمهات من 17 إلى 17.50 جنيه. وتتراوح







وفى نفس السياق ، أكد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان تدني الاسعار حاليا ووصول كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعه من 16الي 17 جنيها يؤدي لخسائر كبيره لمزارعي الدواجن بسبب ارتفاع تكلفة تربية الدواجن من اعلاف وادويه وكتاكيت وايدي عامله ولوازم اخري.









وأشار " أبوصدام" لـ " صدى البلد " إلي أن انخفاض اسعار الدواجن يهدد حلم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء .









ولفت " نقيب الفلاحين" إلي أن انتاج مصر حاليا وصل الي1.6 مليار طائر والفجوه الموجوده مابين الانتاج و الاستهلاك حوالي5%فقط .









واشار إلي أن اسباب انخفاض اسعار الدواجن يرجع إلي كثرة المعروض مع قلة الطلب ومع عدم انتشار امراض وبائيه زاد الانتاج و في ظل انخفاض القوة الشرائية للمواطنين نتيجة لتدني الاحوال الاقتصاديه الحاليه خاصة مع وجود مخزون بالثلاجات لدي الكثيرين من لحوم عيد الاضحي.









وناشد " نقيب الفلاحين" بضرورة دعم صناعة الدواجن والعمل علي فتح أسواق خارجية لتصدير الفائض حفاظا علي هذه الصناعة المهمة من الانهيار.