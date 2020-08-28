AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. الفلاحين: يهدد الوصول لحلم الاكتفاء الذاتى.. والزراعيين: تعليمات رئاسية بتوفير السلع بأسعار مخفضة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:40 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
الزراعيين : 
مصر لم تسجل اكتشاف أي حالة لدواجن تحمل فيروس كورونا 

الفلاحين: 
مربي الدواجن يواجهون خسائر كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف
انخفاض اسعار الدواجن يهدد حلم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء 



تشهد الأسواق انخفاضا فى أسعار الدواجن حتى وصل الكيلو إلي 16 جنيها ، مما يكون مصدر سعادة للمواطنين ، ولكنه يؤدى إلي خسائر كبيرة لمربى الدواجن بسبب ارتفاع تكلفة تربية الدواجن. 


أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين ورئيس قسم الإرشاد الزراعى، أن انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة الراهنة يعود إلى عدة أسباب من أهمها زيادة إنتاج مصر من الدواجن، وزيادة الاستثمارات فى هذا المجال.


وقال "خليفة"، لـ"صدى البلد"، إن وزارة الزراعة تقوم بمجهودات كبيرة فى توفير الدواجن واللحوم الحمراء بشكل كبير، لتغطية الاستهلاك وخفض الأسعار، يأتى ذلك بناءً على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وشدد نقيب الزراعيين على أن مصر لم تسجل اكتشاف أي حالة لدواجن تحمل فيروس كورونا حتى الآن بفضل يقظة مختلف الجهات الحكومية المسئولة.


وأوضح أن عدم عودة المطاعم بقوتها سبب فى تراجع الإقبال على الدواجن، مضيفا أن الدواجن يمكن فى أى وقت تعاود الارتفاع مرة لأنها تخضع لسياسة العرض والطلب.


وتتراوح أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 19 و20 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الدواجن الحمراء "الساسو" بين 20 و21 جنيها، أما سعر كيلو الدواجن البلدي فوصل إلى 38.50 جنيه، ويتراوح سعر كيلو الأمهات من 17 إلى 17.50 جنيه.


وفى نفس السياق ، أكد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان تدني الاسعار حاليا ووصول كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعه من 16الي 17 جنيها يؤدي لخسائر كبيره لمزارعي الدواجن بسبب ارتفاع تكلفة تربية الدواجن من اعلاف وادويه وكتاكيت وايدي عامله ولوازم اخري.


وأشار " أبوصدام" لـ " صدى البلد " إلي أن انخفاض اسعار الدواجن يهدد حلم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء .


ولفت " نقيب الفلاحين" إلي أن انتاج مصر حاليا وصل الي1.6 مليار طائر والفجوه الموجوده مابين الانتاج و الاستهلاك حوالي5%فقط .


واشار إلي أن اسباب انخفاض اسعار الدواجن يرجع إلي كثرة المعروض مع قلة الطلب ومع عدم انتشار امراض وبائيه زاد الانتاج و في ظل انخفاض القوة الشرائية للمواطنين نتيجة لتدني الاحوال الاقتصاديه الحاليه خاصة مع وجود مخزون بالثلاجات لدي الكثيرين من لحوم عيد الاضحي.


وناشد " نقيب الفلاحين" بضرورة دعم صناعة الدواجن والعمل علي فتح أسواق خارجية لتصدير الفائض حفاظا علي هذه الصناعة المهمة من الانهيار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفلاحين تكشف أسباب قلة الإقبال على شراء الأضاحى

بفضل مجهودات الزراعة.. الفلاحين: لدينا اكتفاء ذاتى من الدواجن.. ونصدر الفائض

رغم الأزمات..الفلاحين: أسعار الدواجن شهدت استقرارا كبيرا

انخفاض أسعار البطاطس.. الفلاحين تعلن الأسباب.. وخبير: سبب خسائر فادحة للمزارعين رغم تصدير 700 ألف طن

الكيلو بـ 17 جنيها.. الزراعيين تكشف أسباب تراجع أسعار الدواجن بالأسواق

يهدد الاكتفاء الذاتي.. الفلاحين تكشف أضرار انخفاض أسعار الدواجن

ترشيحاتنا

إزاحة الستار عن تمثال جديد للأميرة ديانا في ذكرى ميلادها الـ60.. وهذه حكايته

أخبار التوك شو.. تاج الدين: زيادة إصابات كورونا متوقعة.. الشرطة التركية تغتصب ضابطة في الجيش..أم تستنجد باكية على الهواء من قسوة ابنها

بقميص أبيض.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بأنوثتها

المتهمون بقتل سعودي بالسيدة زينب: كنا عايزين نسرقه وكورونا منعه من العودة لبلده

الأوقاف: تعطل 22 خطبة جمعة بسبب كورونا.. فيديو

بالقرب من توت عنخ آمون.. أدلة جديدة قد تقود العلماء لمقبرة نفرتيتي السرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنبها.. طبيب أسنان يحذر من الآثار السلبية للكمامة على صحة الفم

بقميص أبيض.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بأنوثتها

بعد قرار التخلي عن الحياة الملكية.. شبيه الأمير هاري في ورطة لهذا السبب