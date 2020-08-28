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مرأة

من هم الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم؟

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:16 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يُعد ارتفاع ضغط الدم أمرًا خطيرًا لأنه يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم إلى الجسم ويساهم في تصلب الشرايين (تصلب الشرايين) والسكتة الدماغية وأمراض الكلى وتطور فشل  القلب.


ووفقا لموقع webmd ضغط الدم هو مقياس قوة الدم دفع ضد الدم جدران الأوعية والقلب يضخ الدم إلى الأوعية الدموية التي تحمل الدم في جميع أنحاء الجسم. 


من هم الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم؟

- الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم مع أفراد الأسرة

- مدخنون

- النساء الحوامل

- النساء اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل

- الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا

- الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة

- الأشخاص غير النشطين

- الأشخاص الذين يشربون الكحول بإفراط

- الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الأطعمة الدهنية أو الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الملح

- الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم
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