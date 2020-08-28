أخبار التوك شو.. تفاصل القبض على القيادي الإخواني محمود عزت.. عودة صلاة الجمعة.. ترامب يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة.. والموجة الثانية لـ كورونا أخطر من الأولى

ذاعت فضائية يورونيوز عربية،لقطات جوية للتقدم الذي أحرزته الفرق المختصة في إزالة حطام مرفأ بيروت، بعد الانفجار الذي حدث هذا الشهر ، والذي سبب أيضًا ضررًا كبيرًا في العاصمة اللبنانية، وتسبب بمقتل نحو 180 شخصًا.





وقد عرضت اليونسكو هذه اللقطات ضمن حملة تجريها لجمع التبرعات للمدينة المنكوبة وستنظم المنظمة مؤتمرين لجمع التبرعات وتمويل لدعم إعادة إعمار المدين









قال إيهاب معوض إستشاري العلاقات الأسرية، إن الطبطبة هي تلك المرتبطة بالأمان والحنان، موضحًا أن المرأة الاكثر احتياجًا لهذه الأشياء.

وأضاف إستشاري العلاقات الأسرية، خلال مداخلة هاتفية بـ قناة " دى إم سي" تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن الجميع فى الأيام الماضية تفاعل مع أغنية بالبنط العريض لـ الفنان حسين الجسمي.



