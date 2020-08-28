أخبار التوك شو.. تفاصل القبض على القيادي الإخواني محمود عزت.. عودة صلاة الجمعة.. ترامب يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة.. والموجة الثانية لـ كورونا أخطر من الأولى

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها:
أبرز برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد خبر إلقاء قوات الأمن القبض على القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، محمود عزت، القائم باعمال المرشد العام ومسئول التنظيم الدولي للجماعة، بإحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
ورود معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذها وكرا للاختباء، على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجد المذكور خارج البلاد بهدف التضليل.
حرصًا من صدى البلد على تقديم خدمة متميزة للقارئ، نعرض لكم بثا مباشرا من قناة دي أم سي، لشعائر صلاة الجمعة من مسجد محمد على بالقلعة.
خصصت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان: (الأمل حياة) مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير.
قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن الأطفال لا تظهر عليهم علامات واضحة تؤكد الإصابة بفيروس كورونا، ولكن الأطفال ينقلون العدوى.
وأضاف أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " دى إم سي" تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن أولياء الأمور عليهم الاهتمام بأطعمة الأطفال، واعطائهم التطعيمات الخاصة بالانفلونزا، وذلك للحد من الإصابة بأى فيروس.
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها ترشيح الحزب الجمهوري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ليبدأ بذلك العد التنازلي لإحدى أكثر الانتخابات صعوبة في تاريخ الولايات المتحدة.
ويدخل ترامب هذه المنافسة متأخرا في استطلاعات الرأي عن منافسه الديمقراطي جو بايدن متأثرا بتعامله مع كورونا وماخلفته من أزمات اقتصادية واجتماعية.
قال منير أديب ، الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية ، إن عملية ضبط الإخوانى الهارب محمود عزت العقل المدبر لـ جماعة الإخوان هى إنجاز جديد يضاف لأجهزة الشرطة وأجهزة المعلومات على وجه التحديد .
وأوضح الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ،ان محمود عزت المسئول الأول عن انشطة كثيرة داخل وخارج مصر وهو أيضأ القائم بأعمال المرشد وهو الرجل الأول فى التنظيم بعد إلقاء القبض على محمد بديع وكان يدير كافة أنشطة الإخوان الإرهابية
قال حسين خضر، مستشار الصليب الأحمر فى ألمانية، إن إصابات كورونا فى ألمانيا مازالت موجودة، وترتفع فى الفترة الأخيرة موضحًا أنه توقعوا فى البداية ظهور الموجة الثانية.
وأضاف خلال مداخلة على قناة دي إم سي، إن فيروس كورونا من الفيروسات سريعة الانتشار، والتى تنتقل بين المواطنين بأسهل الطرق، ولكن الجميع فى ألمانيا على استعداد للتعامل مع الموجة الثانية لـ فيروس كورونا.
قال المهندس أيسر رأفت، مدير مشروع محطة القطار الكهربائى، إن المشروع يخدم جميع المدن الجديدة ومنها القليوبية، محطة عدلى منصور، العبور، الشروق، الروبيكى.
وأوضح مدير مشروع محطة القطار الكهربائى، خلال لقاء خاص أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر، إن المشروع يسهل الوصول للعاصمة الإدارية الجديدة خلال ساعة .
قال الشيخ فهمي عبد القوي أمين الفتوى بدار الإفتاء إن الاجراءات الاحترازية الان أمر واجب وعدم الإلتزام بها سيسبب ضررا، مؤكدا أن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة.
وأضاف عبد القوي خلال لقاء ببرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن يوم الجمعة هو يوم العيد الإسبوعيى وفيه يتم التلاقى والتزاور، مشيرا إلى أن المسلم يحصل على الشحنة الثقافية والعلمية من المساجد.
ذاعت فضائية يورونيوز عربية،لقطات جوية للتقدم الذي أحرزته الفرق المختصة في إزالة حطام مرفأ بيروت، بعد الانفجار الذي حدث هذا الشهر ، والذي سبب أيضًا ضررًا كبيرًا في العاصمة اللبنانية، وتسبب بمقتل نحو 180 شخصًا.
وقد عرضت اليونسكو هذه اللقطات ضمن حملة تجريها لجمع التبرعات للمدينة المنكوبة وستنظم المنظمة مؤتمرين لجمع التبرعات وتمويل لدعم إعادة إعمار المدين
قال إيهاب معوض إستشاري العلاقات الأسرية، إن الطبطبة هي تلك المرتبطة بالأمان والحنان، موضحًا أن المرأة الاكثر احتياجًا لهذه الأشياء.
وأضاف إستشاري العلاقات الأسرية، خلال مداخلة هاتفية بـ قناة " دى إم سي" تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن الجميع فى الأيام الماضية تفاعل مع أغنية بالبنط العريض لـ الفنان حسين الجسمي.