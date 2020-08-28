تعطل قطار طنطا - الزقازيق ساعتين | تفاصيل

تسبب عطل فني بميكانيكا جرار قطار رقم 232 ظهر اليوم فى تعطل حركة القطارات بخط "طنطا – الزقازيق" وسط إحدي الزراعات بين قريتي ميت حبيش وشبرا قاص لأكثر من ساعتين.







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ودفع مسئول هيئة السكك الحديدية بمنطقة وسط الدلتا بفرق صيانة كما تم الدفع بفرق لإصلاح أعطال ميكانيكية بالعربة الأولي .





وأفادت مصادر داخل هيئة السكك الحديدية بوسط الدلتا بفرع طنطا أن القطار رقم ٢٣٢ المطور تعطل على القضبان بين محطتي "شبراقاص" و"ميت حبيش" .





كما تبين من المعاينة الأولية أن العطل تسبب فى توقف حركة القطارات على الخط حيث إن خط السكة الحديد فردي وليس مزدوجا، مضيفا أنه جرى التوقف لحين اصلاح القطار المتعطل وتآخر عن موعد دخول محطة طنطا ساعتين إلا ربع.





ثم عادت حركة القطارات عقب مرور ساعتين على تعطلها والتى تخللها صيانة خلل فني.