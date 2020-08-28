AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أرسنال ضد ليفربول.. رقم قياسي ينتظر الفائز في كأس الدرع الخيرية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 04:02 م
ارسنال ضد ارسنال
ارسنال ضد ارسنال
Advertisements
عبدالله هشام
يستضيف ملعب ويمبلي مباراة كأس الدرع الخيرية حيث يلعب فريق ارسنال امام منافسه ليفربول غدا في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء. 

ويدخل فريق ليفربول المباراة بعد تحقيقه لقب بطولة الدورى الانجليزي بعد التفوق علي منافسه مانشستر سيتي بينما يلعب ارسنال بعد التتويج بلقب كأس الاتحاد الانجليزي . 

حقق الفريقين اللقب 15 مرة سابقة من اصل 23 مباراة 

ويسعي الفريقين للتويج باللقب ال16 في تاريخه واحتلال المركز الثاني كأكثر فريق حقق اللقب خلف مانشستر يونايتد صاحب الرقم التاريخي برصيد 21 لقب . 

لعب ليفربول ضد ارسنال في البطولة ثلاث مرات وحقق الريدز الفوز في مواجهتين وخسر مباراة واحدة للجانرز . 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد التتويج بالدوري الإنجليزي.. 3 أرقام قياسية تنتظر ليفربول لتكسيرها

مع كبار البريميرليج.. 3 مباريات متبقية لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مباريات ليفربول المتبقية فى الدوري الإنجليزي بعد الخسارة من آرسنال

أرسنال في مواجهة صعبة أمام مانشستر سيتي بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الغيابات تضرب أرسنال قبل مواجهة مانشستر سيتي بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

آرسنال يتقدم بهدف أوباميانج على مان سيتي في الشوط الأول من نصف نهائي كأس الاتحاد

ترشيحاتنا

برنامج تأهيلي لحسين الشحات بالأهلي

ضرب الكوريتين.. شاهد | الإعصار بافي يلتهم الأخضر واليابس

أرسنال ضد ليفربول.. رقم قياسي ينتظر الفائز في كأس الدرع الخيرية

لتهدئة الشارع الرياضي.. مجدي عبد الغني يطالب بإغلاق قناتي الأهلي والزمالك

مساعد سابق لـ وزير الداخلية: عملية القبض على الإرهابي محمود عزت لم تكن سهلة

أخبار الفن.. أحمد الفيشاوى بصحبة دينا الشربينى.. بدء عرض حلقات مسلسل أمل حياتي غدا.. ميريهان حسين تتبرع ببناء مسجد

AdvertisementS

مفاجأة.. بيراميدز يتخلى عن رمضان صبحى وناد إماراتى يطلب التعاقد معه

بعد أنباء انتقاله للأهلي.. عقد فرجاني ساسي مع الزمالك حتى 2021

عزمي مجاهد : لا صحة لإحالة إبراهيم نور الدين ومحمود البنا الى التحقيق بسبب هدف مروان محسن فى الجونة

هل حسم أحمد فتحي موقفه مع الأهلي.. مصادر تجيب

كارت أحمر .. قائمة أبناء العاملين المغضوب عليهم فى الأهلي والزمالك

أخبار الرياضة.. بيراميدز يتخلى عن رمضان صبحي.. حقيقة إحالة إبراهيم نور الدين إلى التحقيق بسبب الأهلي.. التحقيق مع 4 مسئولين فى الدورى.. ميسي يحلم بالكرة الذهبية فى مانشستر سيتي

الغيابات تحاصر الأهلي قبل مواجهة المصري بالدوري

بعد رحيل ميسي ومن قبله رونالدو .. 3 مرشحين لاحتلال نجومية الليجا

الزمالك يفتتح مسجد طبيب الغلابة فى حضور نجوم السياسة والفن والرياضة

طور نفسك.. أحمد بلال يفاجئ مصطفى محمد بتصريحات جديدة بعد هدفه فى الأهلى

لتهدئة الشارع الرياضي.. مجدي عبد الغني يطالب بإغلاق قناتي الأهلي والزمالك

الصراع على ميسي.. تفاصيل عرضى باريس سان جيرمان ومان سيتي لضم هداف برشلونة التاريخي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة جديدة تكشف.. أفضل كمامة تحمي من كورونا بنسبة 99.9%

رانيا منصور بإطلالة مثيرة في أحدث جلسة تصوير

بـ الأسود المطرز بالذهبي.. لقاء الخميسي بإطلالة تخطف الأنظار