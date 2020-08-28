أرسنال ضد ليفربول.. رقم قياسي ينتظر الفائز في كأس الدرع الخيرية

يستضيف ملعب ويمبلي مباراة كأس الدرع الخيرية حيث يلعب فريق ارسنال امام منافسه ليفربول غدا في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.





ويدخل فريق ليفربول المباراة بعد تحقيقه لقب بطولة الدورى الانجليزي بعد التفوق علي منافسه مانشستر سيتي بينما يلعب ارسنال بعد التتويج بلقب كأس الاتحاد الانجليزي .





حقق الفريقين اللقب 15 مرة سابقة من اصل 23 مباراة





ويسعي الفريقين للتويج باللقب ال16 في تاريخه واحتلال المركز الثاني كأكثر فريق حقق اللقب خلف مانشستر يونايتد صاحب الرقم التاريخي برصيد 21 لقب .





لعب ليفربول ضد ارسنال في البطولة ثلاث مرات وحقق الريدز الفوز في مواجهتين وخسر مباراة واحدة للجانرز .



