نشرة المرأة والصحة.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار.. كيفية اكتشاف اللبن الفاسد.. نوع من الأدوية يقلل خطر الوفاة بـ كورونا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:نشرت لقاء الخميسي، صورة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تبرز جمالها.وظهرت لقاء الخميسي، ببلوزة جذابة وأنيقة باللون الأسود، ومطرزة باللون الذهبي البسيط الذى يكشف جمالها، ودون أكمام لتبرز رشاقتها.يعتبر اللبن من أكثر الأطعمة التي تحتوي على قيمة غذائية عالية؛ حيث ان اللبن يمد الجسم بالكالسيوم والدهون الصحية، وهو أحد المشروبات المفضلة عند الأطفال والكبار لما له من فوائد جمة للجسم.يبحث الباحثون في سبب تأثير الفيروس التاجي الجديد على القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، وخلصت إحدى الدراسات إلى أن أدوية ضغط الدم قد تساعد في معدلات البقاء على قيد الحياة بين الأشخاص المصابين بـ COVID-19.