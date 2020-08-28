بعد عودة صلاة الجمعة .. وكيل الأوقاف بالفيوم: اليوم هو العيد الأكبر.. فيديو

قال الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم إن اليوم كان بمثابة يوم العيد الاكبر لجميع المسلمين بعد العودة الى صلاة الجمعة مرة أخرى .





جاء ذلك بعد إلقائه خطبة الجمعة اليوم بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم ، تحدث خلالها عن سماحة الإسلام ووسطيته، و نعم الله تعالى على عباده التى لا تعد ولا تحصي، وفضل عودة صلاة الجمعة بالمساجد، كما تحدث عن فضل شهر المحرم وثواب صيام يوم عاشوراء الذي يكفر ذنوب سنة ماضية، ودعا جميع المصلين إلى التحلي بأخلاق الإسلام وآدابه.

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وأضاف :"بالفعل هذا عيد ومن كرم الله فيه أننا أدينا صلاة الجمعة ولم تحدث مخالفة واحدة فى إجراءات وزارة الصحة وكل فرد جاء بالكمامة ويحمل فى يده مصلاه".





وتوجه الدكتور حسنى أبو حبيب بالشكر لشعب الفيوم الكريم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الصحة وكانوا فى غاية النظام والتحضر مضيفا:" هذا ليس غريبا على شعب الفيوم لان شعب الفيوم شعب متحضر وأهنئهم بالعودة إلى بيوت الله تعالى".





وأكد "اليوم ردت لنا الحياة كدعاة الى الله تعالى لان الداعية بدون محراب أومنبر داعية ميت ، والفرحة ظاهرة فى وجوهنا ووجوه المواطنين أجمعين ، وكنا حريصين على أن تفتح أكبر كمية من المساجد منعا لتزاحم المصلين".





أضاف أبو حبيب أن من يقرأ خطب النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد خطبة تزيد عن الـ 6 دقائق والـ 10 دقائق وهي كافية، لأن يوصل الإمام أو الداعية رسالته التى يريد توصيلها إلى المصلين، والداعية إلى الله تعالى يجب أن يكون فصيحا ويذاكر خطبته جيدا قبل الحضور إلى صلاة الجمعة.

وأكد أن المريض الذى يصلي الجمعة فى بيته حرصا على المصلين، وخوفا على نفسه المرض أن يعدى أو يصاب، له أن يصلى الجمعة فى بيته والله تعالى يعطيه أجر جمعة .





واختتم:"وأقول للناس جميع بالله عليكم التزموا حتى يعم علينا الله الفرحة والنعمة محافظة على صحتكم وصحة أولادكم واحبابكم" .