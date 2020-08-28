رحلت وتركت طفلتين ومئات المحتاجين| حكاية صاحبة أول مطعم خيري بالزقازيق

سوزان محمد المسلماني صاحبة الـ 36 عاما بنت محافظة الشرقية، لم يسمع عنها أحد الا وقام بالدعاء لها وخاصة ان الله اختارها للانتقال الي جواره ووافتها المنية في الساعات الأولي من صباح اليوم.





"سوزان" أم لطفلتين أكبرهما تبلغ من العمر 11 عاما والأخري 8 سنوات أسست أول مطعم خيري لإطعام الفقراء والمحتاجين بمدينة الزقازيق ومحافظة الشرقية حتي استطاعت ان تكسب حب جميع من تعاملت معهم وخاصة من الأسر الفقيرة والمحتاجين.





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حرص موقع صدي البلد علي رصد ابرز المحطات في حياة مؤسسة مطعم زواد للأعمال الخيرية والتعرف علي ردود الأفعال وخاصة عقب وفاتها في الساعات الأولي من صباح اليوم خلال إجراء عملية جراحية داخل احد المستشفيات.





في البداية سادت موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" موجة كبيرة من التعاطف والحزن وخاصة عقب إنتشار خبر وفاة "سوزان المسلماني" رئيس مجلس إدارة مؤسسة زواد للأعمال الخيرية عن عمر يناهز 35 عاما تقريبا تاركة خلفها طفلتين ومئات المحتاجين.





أكدت "سارة الورداني" احدى صديقاتها المقربات، انها تربطها علاقة صداقة مع الفقيدة والتي كانت تتمتع بحسن السيرة وحب العمل الخيري ومساعدة المحتاجين وقيامها بالمساهمة في إطعام الفقراء والأكثر إحتياجا من خلال تجهيز الآلاف من الوجبات الساخنة والإشراف بنفسها علي توزيعها.





واستكملت "الورداني" ان جميع من تعامل مع "سوزان" شعر بصدمة بمجرد سماع خبر وفاتها وخاصة لأنها تتمتع بحب الجميع بالإضافة الي صغر سنها وارتباط الجميع بها داخل مؤسسة زواد للعمل الخيري.





وأشارت إلى أن "سوزان محمد المسلمانى ، ابنة مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية ، كان حلمها ان لا يبيت فقير او محتاج يشكو من الجوع او الحرمان ، ووضعت نواة " المطبخ الخيرى " و استطاعت تنمية فكرتها حتى تضخمت لتشمل عددا هائلا من الوجبات التى تخرج يوميا لتغطى جوع المحتاجين من أهالى الشرقية.





فيما استكمل عدد من أهالي مدينة اللزقازيق ان الفقيدة كانت تعمل علي مساعدة المحتاجين وتقديم يد العون لهم ولم يكن الأمر مقتصرا علي تقديم الأطعمه فقط ولكن وصل الأمر الي التكفل بالأسر الأكثر إحتياجا والغارمات وتجهيز العرائس وغيرها من الأعمال الخيرية.





وعلي جانب آخر فقد نشر الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق منشورا طالب فيه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بضرورة إطلاق اسم الراحلة علي أحد الشوارع او الميادين المهمة بمدينة الزقازيق وذلك نظرا لدورها الخدمي خلال فترة توليه مهام عمله كمحافظ للإقليم.