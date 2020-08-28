"المصريين الأحرار": ضبط الإرهابي محمود عزت ضربة قاصمة لأهل الشر

ثمن حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، جهود الأجهزة الأمنية لحفظ و أستقرار الوطن وسلامة أراضيه، وآخرها اسقاط الضلع الثالث الرئيسي لجماعة الإخوان الإرهابية والقبض علي محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية.





وقال الحزب في بيان له، إن القبض علي القيادي الإرهابي المؤسس للجناح العسكري ضربة قاصمة للتنظيم وداعميه، الأمر الذى سيؤدي إلي مزيد من تشرذم الإرهابيين ويصيبهم بحالة هياج تستلزم إتخاذ كافة أشكال الحيطه والحذر.





وأضاف الحزب ، أن الدولة المصرية تبذل كافة الجهود المُضنية لبناء الدولة وإرساء دعائم الأستقرار ومواجهة كل المخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والأستقرار والنيل من مقدرات البلاد.





وحذر الحزب من الأنسياق خلف الشائعات التي سوف يتبني بثها الجماعات الإرهابية لمحاولة النيل من أستقرار البلاد.





وأكد أن أجهزة الدولة المصرية ساهرين علي سلامة الوطن ودحر كل تحركات الأعداء من الجماعات الإرهابية ومحركيها.





وأشار إلى أن مصر الصلده تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بكل أركان الدولة المصرية الآبيه، مشددا علي أن جموع المصريين صفا واحدا خلف القيادة السياسية للمضي قدما في بناء وإعلاء الرايه الوطنية.