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محافظات

صحة الشرقية: ضبط 6 منشآت طبية خاصة تعمل بدون ترخيص

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 04:53 م
صحة الشرقية: ضبط
صحة الشرقية: ضبط ٦ منشآت طبية خاصة تعمل بدون ترخيص
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محمد الطحاوي
كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية " الخاصة"، وضبط المخالف منها حفاظا على صحة المواطنين.

أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه قامت إدارة العلاج الحـر بالإشتراك مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية،بشن حملة للتفتيش علي المنشأت الطبية الخاصة بنطاق مركز ومدينة الإبراهيمية

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أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٦ مراكز طبية خاصة تعمل بدون ترخيص، عبارة عن "معمل تحاليل طبية، ٥ عيادات طبية"، منها عيادة طبية ملحق بها غرفة عمليات كاملة التجهيز، بدون ترخيص أيضًا، وبها كميات كبيرة من المستلزمات الطبية معدة للاستخدام.

تم تحرير ٦ محاضر ضبط بأرقام من ٥٧٨٨ حتي ٥٧٩٣ لسنة ٢٠٢٠ جنح بمركز شرطة الإبراهيمية، لإحالتها للنيابة العامة، نظرًا للمخالفات الموجودة، والتي تنوعت ما بين "إدارة منشأة طبية بدون ترخيص، ومخالفات بيئية لعدم إتباع سياسات مكافحة العدوي، وعدم التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وتحريز مستلزمات طبية صالحة للإستعمال بمكان غير مرخص.

وأكد وكيل الوزارة علي ٱستمرارية الحملات المكثفة لجميع الإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشأت بالمحافظة، والتي من شأنها الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين، مقدما الشكر لجميع مفتشي الحملة من العلاج الحر والتفتيش الصيدلي علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.
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