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اقتصاد

أسعار العملات العربية فى ختام التعاملات

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:02 م
ريال سعودى
ريال سعودى
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال ختام  تعاملات اليوم الجمعة 28 أغسطس 2020، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.13 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.

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بلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.28 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 49.33 جنيه للشراء و 52.11 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 40.90 جنيه للشراء و 42.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.01 جنيه للشراء و22.47 جنيه للبيع.
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