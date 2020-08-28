أهم الأخبار.. القبض على القائم بأعمال مرشد الإخوان الإرهابي محمود عزت.. بيراميدز يتخلى عن رمضان صبحي.. واستقالة رئيس وزراء اليابان

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي.









القبض على القيادي الإخواني محمود عزت بشقة سكنية فى التجمع

ألقت قوات الأمن القبض على القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، محمود عزت، القائم باعمال المرشد العام ومسئول التنظيم الدولي للجماعة، بإحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





بعد 7 سنوات هروب .. ليلة القبض على محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان

بعد 7 سنوات من الهروب تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على القيادى الإرهابى محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان خلال اختبائه داخل شقة في التجمع الخامس.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





الداخلية: العثور على أجهزة حاسب آلي وهواتف محمولة تحوى برامج مشفرة بحوزة القيادي محمود عزت

عثرت أجهزة وزارة الداخلية أثناء القبض على القيادى الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، على أجهزة الحاسب آلى وهواتف محمولة تحوي برامج مشفرة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





صفعة جديدة لحكومة الوفاق.. ضابط مخابرات يعلن استقالته بسبب الانتهاكات الأمنية

بثت "بوابة افريقيا" مقطع فيديو يُزعم ان ملازم في إدارة مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات بحكومة الوفاق الوطني الليبية، أعلن عن ستقالته احتجاجا على تعرضه لاعتداء بالضرب أثناء تأديته لواجبه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





عزمي مجاهد : لا صحة لإحالة إبراهيم نور الدين ومحمود البنا الى التحقيق بسبب هدف مروان محسن فى الجونة

كشف عزمى مجاهد مدير ادارة المتابعة فى اتحاد الكرة حقيقة إحالة الثنائى ابراهيم نورالدين ومحمود البنا إلى التحقيق بسبب هدف مروان محسن فى مرمى الجونة وارتكاب احمد فتحى خطأ قبل تقدم الأهلي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





غرامة ركوب المترو وإجراءات مواجهة كورونا.. الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيام.. فيديوجراف

اصدر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء فيديوجراف توضحي لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الايام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي و الاخبارية لتوضيحها للمواطنين .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





بعد شائعة دخوله في غيبوبة.. زعيم كوريا الشمالية يزور المنطقة المنكوبة بسبب إعصار بافي.. صور

زار زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، المنطقة المنكوبة في إقليم هانج هيه الجنوبي، بعد تعرضها لإعصار بافي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





مفاجأة.. بيراميدز يتخلى عن رمضان صبحى وناد إماراتى يطلب التعاقد معه

فى مفاجأة من العيار الثقيل .. تخلى نادي بيراميدز عن إتمام مفاوضاته مع رمضان صبحى لاعب هدرسفيلد الإنجليزى بسبب ارتفاع المقابل المادي المطلوب للتفريط فى خدماته.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





رسميا.. رئيس الوزراء الياباني يعلن تقديم استقالته لأسباب صحية

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بإعلان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي استقالته من منصبه لأسباب صحية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





الجسد لا يرحم.. المرض ينهي خدمة رئيس الوزراء الياباني الأطول عهدا.. وهؤلاء المرشحون لخلافته