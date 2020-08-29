أسعار العملات العربية بمستهل التعاملات

مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 29 أغسطس 2020، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.







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وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.28 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 49.33 جنيه للشراء و 52.11 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 40.90 جنيه للشراء و 42.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.01 جنيه للشراء و22.47 جنيه للبيع. سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.13 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.

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