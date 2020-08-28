رذاذ البول ينقل كورونا.. نصائح بارتداء الكمامة عند استخدام المراحيض العامة

نصحت دراسة أجريت مؤخرا من قبل باحثين صينيين، بارتداء الكمامات في المراحيض العامة، لتجنب انتقال فيروس كورونا، حيث إن جسيمات الفيروس يمكن أن تنتشر عبر رذاذ البول المنتشر بداخله.
وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أنه يمكن أن تنتشر جزيئات فيروس كورونا المستجد عبر رذاذ البول الموجودة في المراحيض العامة، وهو ما يتسبب في الإصابة بالفيروس، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأوضح الباحثون، أن المراحيض العامة يمكن أن تكون مليئة بجزيئات فيروس كورونا المستجد، والتي تنبعث من رذاذ البول المتطاير في المراحيض والمبولة، والتي يمكن أن تنتقل عبر إستنشاقها، حيث أوصى الخبراء بارتداء أقنعة في المراحيض العامة.
وأكد الباحثون، بمحاكاة كيفية طرد الجزيئات من المحملة في الهواء داخل المراحيض، يمكن للجزيئات أن تظل محملة بالهواء لتنتقل إلى الإنسان عبر استنشاقها، ويتسبب في انتقال فيروس كورونا بسهولة.
ووجد الباحثون، أن 57 في المائة من الجزيئات تم التقاطها داخل المراحيض العامة، مما يزيد من انتشار فيروس كورونا بشكل كبير داخل المراحيض العامة، ولا يجب أن تتمتع هذه الأماكن بالتهوية الجيدة لتجنب انتقال العدوى، مع غلق غطاء المرحاض بعد كل استخدام لتجنب انتشار رذاذ البول في الجو.