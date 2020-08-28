رذاذ البول ينقل كورونا.. نصائح بارتداء الكمامة عند استخدام المراحيض العامة

نا ، حيث إن جسيمات الفيروس يمكن أن تنتشر عبر رذاذ البول المنتشر بداخله.

نصحت دراسة أجريت مؤخرا من قبل باحثين صينيين، بارتداء الكمامات في المراحيض العامة، لتجنب